عربي
https://sputnikarabic.ae/20221212/وزير-النفط-العراقي-نتطلع-لاتفاق-مع-الكويت-حول-استغلال-حقول-النفط-المشتركة-1071144860.html
وزير النفط العراقي: نتطلع لاتفاق مع الكويت حول استغلال حقول النفط المشتركة
وزير النفط العراقي: نتطلع لاتفاق مع الكويت حول استغلال حقول النفط المشتركة
قال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، إن بغداد تسعى للوصول إلى اتفاق مع الكويت بشأن آلية استغلال حقول النفط المشتركة بين البلدين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T21:09+0000
2022-12-12T21:11+0000
اقتصاد
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أسعار النفط اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
جاء ذلك في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الذي استضافته الكويت.وقال عبد الغني إن هناك لجانا مشتركة بين البلدين لدراسة آلية استغلال الحقول النفطية الموجودة في المناطق الحدودية.وتابع: "نأمل في التوصل لاتفاق بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة".وبحثت وزراء النفط في دول "أوابك" وضع أسواق الطاقة، وشمل ذلك الكويت والسعودية وليبيا والعراق وقطر ومصر وسوريا إضافة إلى معاوني وزراء النفط في كل من البحرين والامارات والجزائر، كما تم انتخاب وزير النفط العراقي ليتولى رئاسة مجلس وزراء المنظمة في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221212/العراق-يخلف-سوريا-في-رئاسة-أوابك-1071134802.html
https://sputnikarabic.ae/20221117/السعودية-تخفض-صادراتها-النفطية-مع-تنفيذ-المملكة-لاتفاق-أوبك--1070288707.html
الكويت
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_7191caa352e1500023ac76ea62c20360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

وزير النفط العراقي: نتطلع لاتفاق مع الكويت حول استغلال حقول النفط المشتركة

21:09 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 21:11 GMT 12.12.2022)
© Sputnik . Boris Babanov / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . Boris Babanov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، إن بغداد تسعى للوصول إلى اتفاق مع الكويت بشأن آلية استغلال حقول النفط المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الذي استضافته الكويت.
اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أوابك لبحث أسواق الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
العراق يخلف سوريا في رئاسة "أوابك"
15:47 GMT
وقال عبد الغني إن هناك لجانا مشتركة بين البلدين لدراسة آلية استغلال الحقول النفطية الموجودة في المناطق الحدودية.
وتابع: "نأمل في التوصل لاتفاق بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة".
ناقلة نفط في مجمع شيسخاريس للترانزيت في إقليم كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
السعودية تخفض صادراتها النفطية مع تنفيذ المملكة لاتفاق "أوبك +"
17 نوفمبر, 21:13 GMT
وبحثت وزراء النفط في دول "أوابك" وضع أسواق الطاقة، وشمل ذلك الكويت والسعودية وليبيا والعراق وقطر ومصر وسوريا إضافة إلى معاوني وزراء النفط في كل من البحرين والامارات والجزائر، كما تم انتخاب وزير النفط العراقي ليتولى رئاسة مجلس وزراء المنظمة في عام 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала