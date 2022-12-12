https://sputnikarabic.ae/20221212/وزير-النفط-العراقي-نتطلع-لاتفاق-مع-الكويت-حول-استغلال-حقول-النفط-المشتركة-1071144860.html
وزير النفط العراقي: نتطلع لاتفاق مع الكويت حول استغلال حقول النفط المشتركة
وزير النفط العراقي: نتطلع لاتفاق مع الكويت حول استغلال حقول النفط المشتركة
قال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، إن بغداد تسعى للوصول إلى اتفاق مع الكويت بشأن آلية استغلال حقول النفط المشتركة بين البلدين. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T21:09+0000
2022-12-12T21:09+0000
2022-12-12T21:11+0000
اقتصاد
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أسعار النفط اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
جاء ذلك في تصريح لصحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الذي استضافته الكويت.وقال عبد الغني إن هناك لجانا مشتركة بين البلدين لدراسة آلية استغلال الحقول النفطية الموجودة في المناطق الحدودية.وتابع: "نأمل في التوصل لاتفاق بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة".وبحثت وزراء النفط في دول "أوابك" وضع أسواق الطاقة، وشمل ذلك الكويت والسعودية وليبيا والعراق وقطر ومصر وسوريا إضافة إلى معاوني وزراء النفط في كل من البحرين والامارات والجزائر، كما تم انتخاب وزير النفط العراقي ليتولى رئاسة مجلس وزراء المنظمة في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221212/العراق-يخلف-سوريا-في-رئاسة-أوابك-1071134802.html
https://sputnikarabic.ae/20221117/السعودية-تخفض-صادراتها-النفطية-مع-تنفيذ-المملكة-لاتفاق-أوبك--1070288707.html
الكويت
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_7191caa352e1500023ac76ea62c20360.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
وزير النفط العراقي: نتطلع لاتفاق مع الكويت حول استغلال حقول النفط المشتركة
21:09 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 21:11 GMT 12.12.2022) تابعنا عبر
قال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، إن بغداد تسعى للوصول إلى اتفاق مع الكويت بشأن آلية استغلال حقول النفط المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة
"القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، الذي استضافته الكويت.
وقال عبد الغني إن هناك لجانا مشتركة بين البلدين لدراسة آلية استغلال الحقول النفطية
الموجودة في المناطق الحدودية.
وتابع: "نأمل في التوصل لاتفاق بشأن استغلال الحقول النفطية المشتركة".
وبحثت وزراء النفط في دول "أوابك" وضع أسواق الطاقة
، وشمل ذلك الكويت والسعودية وليبيا والعراق وقطر ومصر وسوريا إضافة إلى معاوني وزراء النفط في كل من البحرين والامارات والجزائر، كما تم انتخاب وزير النفط العراقي ليتولى رئاسة مجلس وزراء المنظمة في عام 2023.