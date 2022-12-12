https://sputnikarabic.ae/20221212/ولي-العهد-السعودي-يستقبل-الأمين-العام-للمكتب-الدولي-للمعارض-لبحث-استضافة-إكسبو-2030-1071141960.html
ولي العهد السعودي يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض لبحث استضافة إكسبو 2030
ولي العهد السعودي يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض لبحث استضافة إكسبو 2030
استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-12T19:11+0000
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى الاستقبال اليوم في الرياض، وتم فيه استعراض ملف استضافة المملكة معرض الرياض إكسبو 2030، مشيره إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، حضر الاستقبال.وكانت السعودية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي)، لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، في الفترة من 1 أكتوبر إلى 1 أبريل/ نيسان 2031.وأرسل ولي العهد السعودي بصفته وقتها نائبا لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، خطابا إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، أكد فيه أن هذا الترشح "يعد تحديا مهما ورمزيا للمملكة العربية السعودية"، معربا عن ثقته بـ"مقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي".ولفت ولي العهد إلى أن استضافة المملكة استضافة إكسبو 2030 في الرياض، "ستتزامن مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي، هي كوريا الجنوبية والسعودية وإيطاليا، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220907/كوريا-الجنوبية-تقدم-خطتها-الرسمية-لاستضافة-إكسبو-2030-1067445743.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
ولي العهد السعودي يستقبل الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض لبحث استضافة إكسبو 2030
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استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
، جرى الاستقبال اليوم في الرياض، وتم فيه استعراض ملف استضافة المملكة معرض الرياض إكسبو 2030، مشيره إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، حضر الاستقبال.
وكانت السعودية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي)، لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، في الفترة من 1 أكتوبر إلى 1 أبريل/ نيسان 2031.
وأرسل ولي العهد السعودي بصفته وقتها نائبا لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، خطابا إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، أكد فيه أن هذا الترشح "يعد تحديا مهما ورمزيا للمملكة العربية السعودية"، معربا عن ثقته بـ"مقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي".
ولفت ولي العهد إلى أن استضافة المملكة استضافة إكسبو 2030 في الرياض، "ستتزامن مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض
العالمي، هي كوريا الجنوبية والسعودية وإيطاليا، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.