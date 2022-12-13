عربي
https://sputnikarabic.ae/20221213/أردوغان-يقول-إنه-طلب-دعم-بوتين-وناقش-معه-اتخاذ-خطوات-مشتركة-في-شمال-سوريا-1071171119.html
أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا
أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:18+0000
2022-12-13T16:18+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071132018_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_eadd3485d8a8b39d94a6284fba81d123.jpg
وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة "طلبنا دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات معا هنا (في شمال سوريا)"، مضيفا أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.وسبق أن قال الرئيس التركي، خلال الأيام الماضية، إن بلاده تستهدف إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لها.وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال مساء أمس الاثنين إن بلاده مستعدة للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين "إذا تصرفت بواقعية".وقال في كلمة له خلال جلسة في البرلمان لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: "نحن نجري محادثات مع النظام السوري عبر أجهزة الاستخبارات. إذا تحلوا بالواقعية، فنحن مستعدون للعمل معا على ملفات مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين".
https://sputnikarabic.ae/20221125/أردوغان-يؤكد-أنه-يريد-حزاما-أمنيا-من-الغرب-إلى-الشرق-في-سوريا-يشمل-كوباني-1070533175.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0c/1071132018_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_9be152b6195e1080359caa9a4cb411b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم

أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا

16:18 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS PETER
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية.
وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة "طلبنا دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات معا هنا (في شمال سوريا)"، مضيفا أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.
وسبق أن قال الرئيس التركي، خلال الأيام الماضية، إن بلاده تستهدف إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لها.
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
أردوغان يؤكد أنه يريد "حزاما أمنيا من الغرب إلى الشرق" في سوريا يشمل كوباني
25 نوفمبر, 12:04 GMT
وأضاف أردوغان، بينما كانت أنقرة تشن سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرق سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء. إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال مساء أمس الاثنين إن بلاده مستعدة للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين "إذا تصرفت بواقعية".
وقال في كلمة له خلال جلسة في البرلمان لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: "نحن نجري محادثات مع النظام السوري عبر أجهزة الاستخبارات. إذا تحلوا بالواقعية، فنحن مستعدون للعمل معا على ملفات مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала