https://sputnikarabic.ae/20221213/أردوغان-يقول-إنه-طلب-دعم-بوتين-وناقش-معه-اتخاذ-خطوات-مشتركة-في-شمال-سوريا-1071171119.html
أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا
أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:18+0000
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وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة "طلبنا دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات معا هنا (في شمال سوريا)"، مضيفا أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.وسبق أن قال الرئيس التركي، خلال الأيام الماضية، إن بلاده تستهدف إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لها.وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال مساء أمس الاثنين إن بلاده مستعدة للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين "إذا تصرفت بواقعية".وقال في كلمة له خلال جلسة في البرلمان لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: "نحن نجري محادثات مع النظام السوري عبر أجهزة الاستخبارات. إذا تحلوا بالواقعية، فنحن مستعدون للعمل معا على ملفات مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين".
https://sputnikarabic.ae/20221125/أردوغان-يؤكد-أنه-يريد-حزاما-أمنيا-من-الغرب-إلى-الشرق-في-سوريا-يشمل-كوباني-1070533175.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم
أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية.
وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة
"طلبنا دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات معا هنا (في شمال سوريا)"، مضيفا أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.
وسبق أن قال الرئيس التركي، خلال الأيام الماضية، إن بلاده تستهدف إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لها.
وأضاف أردوغان، بينما كانت أنقرة تشن سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرق سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد "مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء. إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال مساء أمس الاثنين إن بلاده مستعدة للعمل مع سوريا
في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين "إذا تصرفت بواقعية".
وقال في كلمة له خلال جلسة في البرلمان لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: "نحن نجري محادثات مع النظام السوري عبر أجهزة الاستخبارات. إذا تحلوا بالواقعية، فنحن مستعدون للعمل معا على ملفات مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين".