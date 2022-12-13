https://sputnikarabic.ae/20221213/أردوغان-يقول-إنه-طلب-دعم-بوتين-وناقش-معه-اتخاذ-خطوات-مشتركة-في-شمال-سوريا-1071171119.html

أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا

أردوغان يقول إنه طلب دعم بوتين وناقش معه اتخاذ خطوات مشتركة في شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء، إن تركيا طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة "طلبنا دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معا لاتخاذ خطوات معا هنا (في شمال سوريا)"، مضيفا أن تركيا لن تطلب الإذن من أحد.وسبق أن قال الرئيس التركي، خلال الأيام الماضية، إن بلاده تستهدف إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لها.وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال مساء أمس الاثنين إن بلاده مستعدة للعمل مع سوريا في ملف مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين "إذا تصرفت بواقعية".وقال في كلمة له خلال جلسة في البرلمان لمناقشة موازنة وزارة الخارجية: "نحن نجري محادثات مع النظام السوري عبر أجهزة الاستخبارات. إذا تحلوا بالواقعية، فنحن مستعدون للعمل معا على ملفات مكافحة الإرهاب والعملية السياسية وعودة اللاجئين السوريين".

https://sputnikarabic.ae/20221125/أردوغان-يؤكد-أنه-يريد-حزاما-أمنيا-من-الغرب-إلى-الشرق-في-سوريا-يشمل-كوباني-1070533175.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم