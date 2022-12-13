https://sputnikarabic.ae/20221213/أوبك-إنتاج-روسيا-من-النفط-يبلغ-11-مليون-برميل-يوميا-بنهاية-2022-1071167681.html

"أوبك": إنتاج روسيا من النفط يبلغ 11 مليون برميل يوميا بنهاية 2022

"أوبك": إنتاج روسيا من النفط يبلغ 11 مليون برميل يوميا بنهاية 2022

رفعت منظمة "أوبك"، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو إنتاج الهيدروكربونات السائلة (النفط والمكثفات) في روسيا عام 2022 بواقع 26 ألف برميل يومياً؛ لتصل إلى 160 ألف... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T15:16+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المنظمة لشهر كانون الأول/ ديسمبر: "من المتوقع أن ينمو إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في عام 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام الماضي؛ إلى متوسط 11 مليون برميل يومياً". وقد تم تعديل التوقعات بزيادة قدرها 26 ألف برميل يوميًا عن تقديرات الشهر الماضي، ويعود ذلك أساسًا إلى زيادة الإنتاج في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وبيانات الإنتاج الأولية التي فاقت التوقعات في تشرين الثاني/ نوفمبر.في الوقت نفسه، احتفظت المنظمة بتوقعاتها لعام 2023 بانخفاض المؤشر بمقدار 850 ألف برميل يوميًا؛ إلى متوسط ​​10.1 مليون برميل يوميًا.وما زالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تشير إلى أن توقعات الإنتاج في روسيا "تتميز بدرجة عالية من عدم اليقين".جدير بالذكر أنه في تقرير أوبك الصادر في نوفمبر، رفعت المنظمة توقعاتها لإنتاج النفط في روسيا في عام 2022 بمقدار 69 ألف برميل يوميًا بسبب ارتفاع الإنتاج في أيلول/ سبتمبر وفي أكتوبر وفقا للتقديرات الأولية.ومع ذلك، فقد خفضت توقعاتها لعام 2023، بمقدار 62 ألف برميل يوميا، بسبب تعديل التوقعات لعام 2022.

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