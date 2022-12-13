https://sputnikarabic.ae/20221213/أونكتاد-حجم-التجارة-العالمية-سيصل-إلى-مستوى-قياسي-قدره-32-تريليون-دولار-هذا-العام-1071172650.html

"أونكتاد": حجم التجارة العالمية سيصل إلى مستوى قياسي قدره 32 تريليون دولار هذا العام

"أونكتاد": حجم التجارة العالمية سيصل إلى مستوى قياسي قدره 32 تريليون دولار هذا العام

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" نمو قيمة التجارة الدولية إلى مستوى قياسي يبلغ 32 تريليون دولار في عام 2022، بسبب النمو القوي لتدفقات... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T17:14+0000

2022-12-13T17:14+0000

2022-12-13T17:14+0000

العالم

اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة الأممية في تقرير صادر اليوم الثلاثاء: "من المقرر أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022".وأرجعت هذه المستويات القياسية إلى النمو القوي في النصف الأول من عام 2022، قائلة إن النمو الإيجابي في حجم التجارة الدولية يشير إلى مرونة الطلب العالمي.وذكرت "أونكتاد" أن حجم التجارة في السلع يتوقع وصوله إلى نحو 25 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة 10% مقارنة بعام 2021، في حين يمكن أن يصل حجم التجارة في الخدمات إلى 7 تريليونات دولار، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق.في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن خفض التوقعات لعام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والتضخم المتفاقم، والأثر السلبي للأزمة في أوكرانيا، وارتفاع معدلات الفائدة الرئيسية في العديد من البلدان.ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لا تزال آفاق التجارة الدولية في عام 2023 غير مؤكدة، على الرغم من أن "العوامل السلبية يبدو أنها تفوق الاتجاهات الإيجابية".

https://sputnikarabic.ae/20221209/الصين-حجم-التجارة-مع-الدول-العربية-في-أول-3-أرباع-عام-2022-بلغ-319295-مليار-دولار-1071027076.html

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