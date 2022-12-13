https://sputnikarabic.ae/20221213/إعلام-توافق-داخل-البرلمان-الأوروبي-على-عزل-نائبة-الرئيس-بسبب-فضيحة-رشوة-1071153444.html

إعلام: توافق داخل البرلمان الأوروبي على عزل نائبة الرئيس بسبب فضيحة رشوة

إعلام: توافق داخل البرلمان الأوروبي على عزل نائبة الرئيس بسبب فضيحة رشوة

قالت تقارير إعلامية أوروبية إن هناك توافقا من جميع المجموعات في برلمان الاتحاد الأوروبي على عزل نائبة الرئيس، إيفا كايلي، بسبب فضيحة رشوة لاحقتها مؤخرا. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T09:28+0000

2022-12-13T09:28+0000

2022-12-13T09:28+0000

العالم

البرلمان الأوروبي

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وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلاً عن مصادر، اليوم الثلاثاء، فإن قادة جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وافقوا على عزل نائبة رئيس البرلمان إيفا كايلي من منصبها في فضيحة الرشوة الأخيرة، لافتة إلى أن الاتفاق على الإقالة معلق الآن في جلسة عامة.ووفقا لـ "إي بي" فإن ممثلي ادعاء بلجيكيين، اتهموا الأحد الماضي، أربعة أشخاص بتورطهم المزعوم في حملة رشوة لدولة خليجية للتأثير على البرلمان الأوروبي في فضيحة هزت الدول الأوروبية.ومثلت اتهامات الأحد أحدث منعطف في تحقيق مطول تم الكشف عنه علنًا يوم الجمعة، عندما داهمت السلطات 16 منزلاً - وكشفت عن 631800 دولار نقدًا - وجلبت ستة أشخاص للاستجواب، أطلق سراح اثنين فيما بعد.وقال مكتب المدعي العام في بيان إن المحققين "يشتبهون في أن يكون لدولة خليجية التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي"، لافتين إلى أن هذا الأمر يتم عن طريق "دفع مبالغ كبيرة من المال أو تقديم هدايا ثمينة لأطراف ثالثة ذات موقع سياسي و / أو استراتيجي مهم داخل البرلمان الأوروبي".وكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأشخاص الستة الأصليين هم إيفا كايلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، ووالدها الكسندروس، وشريكها فرانشيسكو جيورجي؛ ولوكا فيسينتيني، رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال؛ بيير أنطونيو بانزيري، عضو سابق في البرلمان الأوروبي؛ وشخص سادس مجهول.طالع أيضا: الحزب الشيوعي اليوناني يصف البرلمان الأوروبي بـ "بؤرة الفساد"

https://sputnikarabic.ae/20221212/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-نعتزم-إنهاء-عمل-الأعضاء-المتورطين-في-قضايا-فساد-1071137158.html

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العالم, البرلمان الأوروبي