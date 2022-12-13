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https://sputnikarabic.ae/20221213/إعلام-جلسة-البرلمان-اللبناني-الخميس-المقبل-تركز-على-انتخاب-الرئيس-ولن-تكون-للحوار-1071157107.html
إعلام: جلسة البرلمان اللبناني الخميس المقبل تركز على انتخاب الرئيس ولن تكون للحوار
إعلام: جلسة البرلمان اللبناني الخميس المقبل تركز على انتخاب الرئيس ولن تكون للحوار
قالت تقارير إعلامية محلية إن جلسة البرلمان اللبناني المزمع انعقادها الخميس المقبل ستركز على انتخاب رئيس الجمهورية فقط. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T11:18+0000
2022-12-13T11:18+0000
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وحسب موقع النشرة اللبناني فإن مصادر أكدت أن جلسة البرلمان اللبناني لن تشهد حوارا حول الخلاف السياسي في انتخاب الرئيس كما كان منتظرا، وستكون لإجراء الانتخاب فقط.وعللت المصادر بأن دعوة بري للحوار قد قوبلت بالرفض من جانب حزب القوات اللبناني، بزعامة سمير جعجع، والتيار الحر، بزعامة جبران باسيل.وعن طبيعة هذه الجلسة قال بري: "جلسة الأسبوع المقبل هي الجلسة الأخيرة لهذا العام، أتمنى أن يأخذ رأي الزملاء جميعا بالحوار"، مؤكداً: "اذا حصل ذلك، فسنحول جلسة الانتخاب المقبلة إلى حوار، وإذا لم يحصل سنذهب الى السنة الجديدة".طالع أيضا: لماذا يستمر شغور منصب الرئيس في لبنان وهل يقود ذلك إلى حرب أهلية؟
https://sputnikarabic.ae/20221208/البرلمان-اللبناني-يفشل-للمرة-التاسعة-بانتخاب-رئيس-للبلاد-1070976187.html
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أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي

إعلام: جلسة البرلمان اللبناني الخميس المقبل تركز على انتخاب الرئيس ولن تكون للحوار

11:18 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قالت تقارير إعلامية محلية إن جلسة البرلمان اللبناني المزمع انعقادها الخميس المقبل ستركز على انتخاب رئيس الجمهورية فقط.
وحسب موقع النشرة اللبناني فإن مصادر أكدت أن جلسة البرلمان اللبناني لن تشهد حوارا حول الخلاف السياسي في انتخاب الرئيس كما كان منتظرا، وستكون لإجراء الانتخاب فقط.
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
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وعللت المصادر بأن دعوة بري للحوار قد قوبلت بالرفض من جانب حزب القوات اللبناني، بزعامة سمير جعجع، والتيار الحر، بزعامة جبران باسيل.

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد دعا إلى عقد جلسة صباح الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك عقب فشل النواب في الاتفاق على شخصية خلال الجلسات السابقة.

وعن طبيعة هذه الجلسة قال بري: "جلسة الأسبوع المقبل هي الجلسة الأخيرة لهذا العام، أتمنى أن يأخذ رأي الزملاء جميعا بالحوار"، مؤكداً: "اذا حصل ذلك، فسنحول جلسة الانتخاب المقبلة إلى حوار، وإذا لم يحصل سنذهب الى السنة الجديدة".
طالع أيضا: لماذا يستمر شغور منصب الرئيس في لبنان وهل يقود ذلك إلى حرب أهلية؟
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