https://sputnikarabic.ae/20221213/إعلام-دول-الاتحاد-الأوروبي-تعيد-المهاجرين-غير-الشرعيين-على-نطاق-واسع-إلى-بولندا-1071157260.html
إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تعيد المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع إلى بولندا
إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تعيد المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع إلى بولندا
أشار تقرير إعلامي أن دول الاتحاد الأوروبي تعيد أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T11:11+0000
2022-12-13T11:11+0000
2022-12-13T11:11+0000
العالم
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "رزيكزبوسبوليتا"، فإن الدول الأوروبية بدأت بإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا.وتم إيضاح أن عودة المهاجرين تتم على أساس لائحة البرلمان الأوروبي، المسماة "دبلن III" لعام 2013 ، والتي يتم تطبيقها في حالة وجود دليل على عبور غير قانوني لحدود دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أراضي دولة ثالثة. يتم أيضًا إعادة الأجنبي إذا تقدم بطلب للحصول على الحماية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ، ودون انتظار قرار، يُترك إلى دولة أخرى.وبحسب الصحيفة أنه بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا، طلبت الحكومة البولندية تعليق عودة المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي مؤقتًا حتى نهاية يوليو. بعد ذلك، وعدت بولندا بإعادة المهاجرين غير الشرعيين.في الوقت نفسه، أوضحت السكرتيرة الصحفية لقائد حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكا، أن المهاجرين غير الشرعيين غالبا ما يغادرون بولندا قبل اتخاذ قرار بشأن وضعهم :"هناك المئات من هذه الحالات. يستخدم المهاجرون إجراءات اللجوء لوقف الترحيل. وإذا غادروا، فلن يتحملوا العواقب. وتسهل عليهم حقيقة أن الغالبية العظمى من الأجانب المنقولين إلى بولندا يتم إرسالهم إلى مركز مفتوح حيث هم تستطيع الهروب ".
https://sputnikarabic.ae/20221212/المفوضية-الأوروبية-تخصص-220-مليون-دولار-لمراقبة-الحدود-ودعم-اللاجئين-في-تركيا-1071138593.html
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العالم
إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تعيد المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع إلى بولندا
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أشار تقرير إعلامي أن دول الاتحاد الأوروبي تعيد أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "رزيكزبوسبوليتا"، فإن الدول الأوروبية بدأت بإعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا.
وأضافت الصحيفة أنه تم خلال الأشهر الأربعة الماضية نقل 353 أجنبيًا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى بولندا، من بينهم 76 عبروا بشكل غير قانوني الحدود البولندية مع بيلاروسيا. وتم نقل معظم المهاجرين غير الشرعيين إلى بولندا من ألمانيا، 229 شخص، والنرويج، 27 شخص، والسويد، شخص25.
وتم إيضاح أن عودة المهاجرين تتم على أساس لائحة البرلمان الأوروبي، المسماة "دبلن III" لعام 2013 ، والتي يتم تطبيقها في حالة وجود دليل على عبور غير قانوني لحدود دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أراضي دولة ثالثة. يتم أيضًا إعادة الأجنبي إذا تقدم بطلب للحصول على الحماية في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ، ودون انتظار قرار، يُترك إلى دولة أخرى.
وبحسب الصحيفة أنه بسبب تدفق اللاجئين من أوكرانيا، طلبت الحكومة البولندية تعليق عودة المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي مؤقتًا حتى نهاية يوليو. بعد ذلك، وعدت بولندا بإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
في الوقت نفسه، أوضحت السكرتيرة الصحفية لقائد حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكا، أن المهاجرين غير الشرعيين غالبا ما يغادرون بولندا قبل اتخاذ قرار بشأن وضعهم :"هناك المئات من هذه الحالات. يستخدم المهاجرون إجراءات اللجوء لوقف الترحيل. وإذا غادروا، فلن يتحملوا العواقب. وتسهل عليهم حقيقة أن الغالبية العظمى من الأجانب المنقولين إلى بولندا يتم إرسالهم إلى مركز مفتوح حيث هم تستطيع الهروب ".