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https://sputnikarabic.ae/20221213/إيلون-ماسك-يحل-مجلس-الثقة-والأمان-في-تويتر-1071149022.html
إيلون ماسك يحل مجلس "الثقة والأمان" في تويتر
إيلون ماسك يحل مجلس "الثقة والأمان" في تويتر
حل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" مجلس الثقة والأمان التابع للشركة، والذي كان يتألف من حوالي 100 ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظمات أخرى. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T07:00+0000
2022-12-13T07:00+0000
إيلون ماسك
تويتر
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تأسس المجلس المذكور في عام 2016 بهدف التعامل مع المحتوى المنشور على الشبكة الاجتماعية والتعامل مع المضايقات عبر الإنترنت، والكراهية واستغلال الأطفال والانتحار وإيذاء النفس وغيرها من المشاكل.وقال أعضاء في المجلس، إنه تم إخطارهم بإغلاقه بشكل مفاجئ عبر رسالة على البريد الإلكتروني، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يجتمعوا مساء الاثنين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وقالت الرسالة الإلكترونية إن تويتر "تعيد تقييم أفضل السبل لتقديم رؤى خارجية" وأن المجلس "ليس أفضل هيكل للقيام بذلك".والأسبوع الماضي، استقال ثلاثة من أعضاء المجلس، وذلك احتجاجا على التغييرات الأخيرة التي شهدتها منصة تويتر، واستشهدوا في بيان بأدلة قالوا إنها تظهر أن سلامة ورفاهية مستخدمي تويتر في تراجع.ومنذ استحواذ ماسك رسيما على الشركة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، فقدت تويتر ما يقرب من ثلثي موظفيها بما في ذلك العديد من الموظفين الذين عملوا في مجال الثقة والأمان والمجالات ذات الصلة.
https://sputnikarabic.ae/20221209/إعلام-تويتر-يتجسس-على-مستخدمي-70-ألف-موقع-1071016181.html
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إيلون ماسك, تويتر
إيلون ماسك, تويتر

إيلون ماسك يحل مجلس "الثقة والأمان" في تويتر

07:00 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / RYAN LASH
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حل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ "تويتر" مجلس الثقة والأمان التابع للشركة، والذي كان يتألف من حوالي 100 ناشط في مجال حقوق الإنسان ومنظمات أخرى.
تأسس المجلس المذكور في عام 2016 بهدف التعامل مع المحتوى المنشور على الشبكة الاجتماعية والتعامل مع المضايقات عبر الإنترنت، والكراهية واستغلال الأطفال والانتحار وإيذاء النفس وغيرها من المشاكل.
وقال أعضاء في المجلس، إنه تم إخطارهم بإغلاقه بشكل مفاجئ عبر رسالة على البريد الإلكتروني، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يجتمعوا مساء الاثنين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
موقع تويتر للتغريدات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
إعلام: "تويتر" يتجسس على مستخدمي 70 ألف موقع
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وقالت الرسالة الإلكترونية إن تويتر "تعيد تقييم أفضل السبل لتقديم رؤى خارجية" وأن المجلس "ليس أفضل هيكل للقيام بذلك".
والأسبوع الماضي، استقال ثلاثة من أعضاء المجلس، وذلك احتجاجا على التغييرات الأخيرة التي شهدتها منصة تويتر، واستشهدوا في بيان بأدلة قالوا إنها تظهر أن سلامة ورفاهية مستخدمي تويتر في تراجع.
ومنذ استحواذ ماسك رسيما على الشركة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، فقدت تويتر ما يقرب من ثلثي موظفيها بما في ذلك العديد من الموظفين الذين عملوا في مجال الثقة والأمان والمجالات ذات الصلة.
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