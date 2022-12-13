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https://sputnikarabic.ae/20221213/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الأمطار-الغزيرة-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-120-شخصا-1071178009.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية إلى 120 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية إلى 120 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي سقطت على عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، يوم الثلاثاء، إلى 120 شخصا في حصيلة غير نهائية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T22:40+0000
2022-12-13T22:40+0000
الكونغو
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية: "لقي 120 شخصا لقي حتفه في كينشاسا في مختلف أحياء المدينة".ويشار أن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عدد كبير من الضواحي بحسب الموقع حيث "الناس يبنون حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، إنهم يبنون منازل بطريقة فوضوية".ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث أن أعمال الإنقاذ مستمرة في مختلف مناطق العاصمة كينشاسا.
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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الكونغو الديمقراطية إلى 120 شخصا

22:40 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / Yuri Cortezانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة في لاس تيخرياس، ولاية أراغوا، فنزويلا، 9 أكتوبر 2022.
انهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة في لاس تيخرياس، ولاية أراغوا، فنزويلا، 9 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / Yuri Cortez
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي سقطت على عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، يوم الثلاثاء، إلى 120 شخصا في حصيلة غير نهائية.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية: "لقي 120 شخصا لقي حتفه في كينشاسا في مختلف أحياء المدينة".
ويشار أن البناء العشوائي هو ما تسبب بانهيارات المباني التي خلفت عدد كبير من الضواحي بحسب الموقع حيث "الناس يبنون حتى في الأماكن التي لم يتم منح تصاريح البناء فيها، إنهم يبنون منازل بطريقة فوضوية".
ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث أن أعمال الإنقاذ مستمرة في مختلف مناطق العاصمة كينشاسا.
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