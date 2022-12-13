https://sputnikarabic.ae/20221213/اعتقال-بانكمان-فرايد-مؤسس-بورصة-ftx-للعملات-المشفرة--1071150581.html

اعتقال بانكمان فرايد مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة

اعتقال بانكمان فرايد مؤسس بورصة FTX للعملات المشفرة

أعلنت حكومة جزر البهاما القبض على سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T08:16+0000

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وكتب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان نُشر على تويتر: "في وقت سابق من هذا المساء، اعتقلت سلطات جزر البهاما صامويل بانكمان-فرايد بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية، بموجب لائحة اتهام مختومة قدمها المنطقة الجنوبية من نيويورك".وأضاف "نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت"، بحسب شبكة "سي إن إن".قالت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما في بيان إن بانكمان فرايد، ألقي القبض عليه دون وقوع حوادث في مجمع شقته بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ناسو، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء.كانت FTX شركة عالمية تضم أكثر من 130 شركة تابعة سمحت للمستثمرين الأفراد بتداول العملات المشفرة، لتصبح ثالث أكبر بورصة من حيث الحجم. تميزت الإعلانات التجارية للشركة بمشاهير بارزين، وظهر شعارها على ملعب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) وعلى زي حكم دوري كرة القاعدة الرئيسي(MLB).وقال ماكسين ووترز رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي: "لقد فوجئت بسماع أن سام بانكمان فرايد قد اعتقل في جزر الباهاما بأمر من المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك. لقد حان وقت العملية لجلب السيد بانكمان فريد إلى العدالة".وأضاف: "على الرغم من أن السيد بانكمان فرايد يجب أن يخضع للمساءلة، فإن الجمهور الأمريكي يستحق أن يسمع مباشرة منه حول الإجراءات التي أضرت بأكثر من مليون شخص وقضت على مدخرات الحياة التي تم الحصول عليها بشق الأنفس".وتابع مشككا في توقيت الاعتقال "كان الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الحصول على هذه الإجابات تحت القسم أمام الكونغرس، وتوقيت هذا الاعتقال يحرم الجمهور من هذه الفرصة".قال بانكمان فرايد في تغريدة حديثة إنه سيحاول تسليط الضوء على ما أدى إلى انهيار بورصة العملات المشفرة وإخفاقاته كرئيس تنفيذي سابق.قال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر في بيان صحفي إن فرايد اعتقل حوالي الساعة 6 مساءً. بالتوقيت المحلي وهو محتجز "بموجب قانون تسليم المجرمين".من جانبه، قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس إن بلاده والولايات المتحدة "لديهما مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين ببورصة FTX الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون".وتابع "بينما تتابع الولايات المتحدة اتهامات جنائية ضد فرايد بشكل فردي، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية في انهيار FTX، مع استمرار التعاون مع شركائها في إنفاذ القانون والتنظيم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى".استقال فرايد من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقدمت الشركة طلبا للإفلاس عندما لم تكن قادرة على الدفع لجميع العملاء في البورصة الذين يريدون استرداد أموالهم.بعد وقت قصير من تأكيد اعتقاله، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها سمحت بتوجيه اتهامات منفصلة تتعلق بـ "انتهاكات قوانين الأوراق المالية" التي ارتكبها فرايد، والتي سيتم رفعها علنا اليوم الثلاثاء.ليس من الواضح ما هي التهم التي تنتظر بانكمان فرايد، البالغ من العمر 30 عاما والذي أصبح منبوذًا بين عشية وضحاها الشهر الماضي حيث عانت شركته من أزمة سيولة وقدمت طلًا للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون من المودعين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.لكن صحيفة نيويورك تايمز، ذكرت نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، أن التهم الموجهة إلى فرايد تشمل الاحتيال، والتآمر على الاحتيال، والاحتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال.

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