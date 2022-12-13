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https://sputnikarabic.ae/20221213/اكتشاف-مجموعة-من-الحلي-الذهبية-من-عصر-الفراعنة-في-صعيد-مصر-صور-1071161467.html
اكتشاف مجموعة من الحلي الذهبية من عصر الفراعنة في صعيد مصر... صور
اكتشاف مجموعة من الحلي الذهبية من عصر الفراعنة في صعيد مصر... صور
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح إحدى البعثات في اكتشاف مجموعة من الحلي الذهبية في منطقة تل العمارنة في محافظة المنيا بصعيد مصر،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:36+0000
2022-12-13T12:36+0000
مصر
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وذكرت الوزارة في بيان لها أن من توصل للاكتشاف هو البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية، التابعة لجامعة كامبردج، و"التي تعمل في جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010، في محاولة منها لدراسة الحالة الإجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة آخت آتون (تل العمارنة) عاصمة مصر خلال عصر الملك أخناتون، ونوعية الغذاء والأمراض الشائعة فى هذه الفترة من تاريخ مصر القديمة".وتضم مجموعة الحلي الذهبية المكتشفة مؤخرا: 3 خواتم من أحدهم مزين بصورة من المعبود المصري القديم "بس" إله المرح، والثاني مزين برموز هيروغليفية، يمكن أن تقرأ "سات نبت تاوي"، ومعناها "بنت سيدة الأرضين"، بالإضافة إلى قلادة صغيرة من حبات الذهب المفرغ.
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مصر, ثقافة, مجتمع
مصر, ثقافة, مجتمع

اكتشاف مجموعة من الحلي الذهبية من عصر الفراعنة في صعيد مصر... صور

12:36 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Salma Khattabالكشف عن مقبرة أثرية في مصر يعود تاريخها إلى العصر البطلمي
الكشف عن مقبرة أثرية في مصر يعود تاريخها إلى العصر البطلمي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
الكشف عن مقبرة أثرية في مصر يعود تاريخها إلى العصر البطلمي
© Sputnik . Salma Khattab
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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، عن نجاح إحدى البعثات في اكتشاف مجموعة من الحلي الذهبية في منطقة تل العمارنة في محافظة المنيا بصعيد مصر، والتي تعود إلى عصر المصريين القدماء.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن من توصل للاكتشاف هو البعثة الأثرية المصرية الإنجليزية، التابعة لجامعة كامبردج، و"التي تعمل في جبانة العامة الشمالية منذ عام 2010، في محاولة منها لدراسة الحالة الإجتماعية والاقتصادية لسكان مدينة آخت آتون (تل العمارنة) عاصمة مصر خلال عصر الملك أخناتون، ونوعية الغذاء والأمراض الشائعة فى هذه الفترة من تاريخ مصر القديمة".
وتضم مجموعة الحلي الذهبية المكتشفة مؤخرا: 3 خواتم من أحدهم مزين بصورة من المعبود المصري القديم "بس" إله المرح، والثاني مزين برموز هيروغليفية، يمكن أن تقرأ "سات نبت تاوي"، ومعناها "بنت سيدة الأرضين"، بالإضافة إلى قلادة صغيرة من حبات الذهب المفرغ.
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