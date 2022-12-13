https://sputnikarabic.ae/20221213/الأردن-يعلن-إعادة-قطع-تراثية-من-مصر-1071148310.html
الأردن يعلن إعادة قطع تراثية من مصر
الأردن يعلن إعادة قطع تراثية من مصر
قال السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، إن مصر أعادت إلى بلاده قطع تراثية أردنية ذات قيمة تاريخية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T06:41+0000
2022-12-13T06:41+0000
2022-12-13T06:41+0000
مصر
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وأوضح في تغريدة بحسابه على تويتر "ممثلاً عن الحكومة الأردنية تسلّمت مساء اليوم من وزير السياحة والآثار (المصري) د. أحمد عيسى قطعٍ تراثية أردنية "عملة معدنية" ذات قيمةٍ تاريخيةٍ وتراثيةٍ".وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار في مصر صادر تلك القطع التراثية، وجرى إعادتها إلى الأردن وفقا لاتفاق بين البلدين.ولم يوضح المسؤول الأردني عدد تلك العملات المعدنية التي سلمتها مصر للمملكة أو إلا أي عصر تعود.إلا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار (حكومي) مصطفى وزيري أعلن أمس الاثنين، أن بلاده سلمت أمس 176 قطعة أثرية غير مصرية لكل من الأردن والعراق والصين والسعودية، من ضمنها 4 قطع للأردن و133 عملة أثرية للسعودية و6 للعراق و33 للصين، بعدما تم ضبطها في النوافذ المصرية، وفق صحيفة "الوطن" المصرية.وأضاف وزيري أن "هذا الجهد بفضل المسؤولين في المنافذ المصرية التي تعمل ساعة لضبط الآثار التي يتم تهريبها خارج مصر".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن
الأردن يعلن إعادة قطع تراثية من مصر
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قال السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، إن مصر أعادت إلى بلاده قطع تراثية أردنية ذات قيمة تاريخية.
وأوضح في تغريدة بحسابه على تويتر "ممثلاً عن الحكومة الأردنية تسلّمت مساء اليوم من وزير السياحة والآثار (المصري) د. أحمد عيسى قطعٍ تراثية أردنية "عملة معدنية" ذات قيمةٍ تاريخيةٍ وتراثيةٍ".
وأضاف أن المجلس الأعلى للآثار
في مصر صادر تلك القطع التراثية، وجرى إعادتها إلى الأردن وفقا لاتفاق بين البلدين.
ولم يوضح المسؤول الأردني عدد تلك العملات المعدنية التي سلمتها مصر للمملكة أو إلا أي عصر تعود.
إلا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار (حكومي) مصطفى وزيري
أعلن أمس الاثنين، أن بلاده سلمت أمس 176 قطعة أثرية غير مصرية لكل من الأردن والعراق والصين والسعودية، من ضمنها 4 قطع للأردن و133 عملة أثرية للسعودية و6 للعراق و33 للصين، بعدما تم ضبطها في النوافذ المصرية، وفق صحيفة "الوطن" المصرية.
وأضاف وزيري أن "هذا الجهد بفضل المسؤولين في المنافذ المصرية التي تعمل ساعة لضبط الآثار التي يتم تهريبها خارج مصر".