https://sputnikarabic.ae/20221213/الإعلان-عن-تشكيل-حكومة-دنماركية-جديدة-بعد-6-أسابيع-من-الانتخابات-1071176852.html
الإعلان عن تشكيل حكومة دنماركية جديدة بعد 6 أسابيع من الانتخابات
الإعلان عن تشكيل حكومة دنماركية جديدة بعد 6 أسابيع من الانتخابات
أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة تجمع تحالفا سياسيا من اليسار واليمين، بعد 6 أسابيع من الانتخابات. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T20:52+0000
2022-12-13T20:52+0000
2022-12-13T20:52+0000
أخبار الدنمارك
حكومة
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وقالت فريدريكسن المنتمية إلى اليسار للصحفيين: "الحكومة الجديدة ستعرض يوم الخميس"، بحسب "فرانس برس".وأوضحت أنها "ستشكل من "الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين، المعتدلين"، بعد إبلاغ الملكة مارغريت بالتحالف.وكلفتها الملكة بمحاولة تشكيل حكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد لقاء فردي مع زعماء 11 حزبا آخر في البرلمان.وقال فريدريكسن إن الحكومة الجديدة سيكون لديها "الكثير من التفاهمات، ولكن قبل كل شيء الكثير من الطموحات".يأتي ذلك في أعقاب فوز حزبها الديمقراطيين الاشتراكيين بفارق ضئيل في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر.وآخر مرة شكل فيها الاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون تحالفا واسعا كانت في عام 1978، ولم يستمر الائتلاف سوى 14 شهرا فقط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدنمارك, حكومة
الإعلان عن تشكيل حكومة دنماركية جديدة بعد 6 أسابيع من الانتخابات
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أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة تجمع تحالفا سياسيا من اليسار واليمين، بعد 6 أسابيع من الانتخابات.
وقالت فريدريكسن المنتمية إلى اليسار للصحفيين: "الحكومة الجديدة ستعرض يوم الخميس"، بحسب "فرانس برس".
وأوضحت أنها "ستشكل من "الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين، المعتدلين"، بعد إبلاغ الملكة مارغريت بالتحالف.
وكلفتها الملكة بمحاولة تشكيل حكومة
في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد لقاء فردي مع زعماء 11 حزبا آخر في البرلمان.
وقال فريدريكسن إن الحكومة الجديدة سيكون لديها "الكثير من التفاهمات، ولكن قبل كل شيء الكثير من الطموحات".
يأتي ذلك في أعقاب فوز حزبها الديمقراطيين الاشتراكيين بفارق ضئيل في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر.
وآخر مرة شكل فيها الاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون تحالفا واسعا كانت في عام 1978، ولم يستمر الائتلاف سوى 14 شهرا فقط.