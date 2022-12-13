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https://sputnikarabic.ae/20221213/الاتحاد-الآسيوي-يختار-قطر-لإستضافة-الأدوار-النهائية-لدوري-أبطال-آسيا-1071160343.html
الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا
أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة المباريات الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب القارة. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم أن الاتحاد القطري للعبة هو العضو المضيف لدوري أبطال آسيا 2022، دور الـ16، ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة غرب آسيا".وأوضح أن مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، سوف تشهد لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف من أوزبكستان، ويلتقي الدحيل القطري مع نظيره في الدوري القطري الريان، فيما يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان من إيران.وأكد الاتحاد الآسيوي أن مباريات دور الستة عشر (غربا) ستقام يومي 19 و20 فبراير /شباط 2023، على أن تقام مباريات ربع النهائي في 23 فبراير قبل أن تقام مباراة نصف النهائي في 26 فبراير.وأضاف أن مباراة الذهاب من الدور النهائي، سوف تقام يوم 29 أبريل/نيسان 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 6 مايو/آيار 2023، في سايتاما باليابان (ملعب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق)".
https://sputnikarabic.ae/20211123/الهلال-السعودي-بطلا-لآسيا-للمرة-الرابعة-1052653828.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا

12:28 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / Odd Andersenراقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022.
راقصون يؤدون عرضهم خلال حفل الافتتاح قبيل انطلاق مباراة المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في الخور شمال الدوحة في 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / Odd Andersen
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أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة المباريات الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب القارة.
وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم أن الاتحاد القطري للعبة هو العضو المضيف لدوري أبطال آسيا 2022، دور الـ16، ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة غرب آسيا".
وأوضح أن مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، سوف تشهد لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف من أوزبكستان، ويلتقي الدحيل القطري مع نظيره في الدوري القطري الريان، فيما يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان من إيران.
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23 نوفمبر 2021, 18:17 GMT
وأكد الاتحاد الآسيوي أن مباريات دور الستة عشر (غربا) ستقام يومي 19 و20 فبراير /شباط 2023، على أن تقام مباريات ربع النهائي في 23 فبراير قبل أن تقام مباراة نصف النهائي في 26 فبراير.
وأضاف أن مباراة الذهاب من الدور النهائي، سوف تقام يوم 29 أبريل/نيسان 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 6 مايو/آيار 2023، في سايتاما باليابان (ملعب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق)".
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