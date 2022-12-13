https://sputnikarabic.ae/20221213/الاتحاد-الآسيوي-يختار-قطر-لإستضافة-الأدوار-النهائية-لدوري-أبطال-آسيا-1071160343.html
الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا
أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة المباريات الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب القارة. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:28+0000
2022-12-13T12:28+0000
2022-12-13T12:28+0000
رياضة
مجتمع
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وقال الاتحاد في بيان نشره على موقعه الرسمي: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم أن الاتحاد القطري للعبة هو العضو المضيف لدوري أبطال آسيا 2022، دور الـ16، ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة غرب آسيا".وأوضح أن مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، سوف تشهد لقاء الهلال السعودي حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف من أوزبكستان، ويلتقي الدحيل القطري مع نظيره في الدوري القطري الريان، فيما يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان من إيران.وأكد الاتحاد الآسيوي أن مباريات دور الستة عشر (غربا) ستقام يومي 19 و20 فبراير /شباط 2023، على أن تقام مباريات ربع النهائي في 23 فبراير قبل أن تقام مباراة نصف النهائي في 26 فبراير.وأضاف أن مباراة الذهاب من الدور النهائي، سوف تقام يوم 29 أبريل/نيسان 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 6 مايو/آيار 2023، في سايتاما باليابان (ملعب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق)".
https://sputnikarabic.ae/20211123/الهلال-السعودي-بطلا-لآسيا-للمرة-الرابعة-1052653828.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
الاتحاد الآسيوي يختار قطر لإستضافة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا
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أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار قطر لاستضافة المباريات الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب القارة.
وقال الاتحاد في بيان
نشره على موقعه الرسمي: "أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم أن الاتحاد القطري للعبة هو العضو المضيف لدوري أبطال آسيا 2022، دور الـ16، ومباريات ربع النهائي ونصف النهائي لمنطقة غرب آسيا".
وأوضح أن مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب، سوف تشهد لقاء الهلال السعودي
حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والشباب السعودي مع ناساف من أوزبكستان، ويلتقي الدحيل القطري مع نظيره في الدوري القطري الريان، فيما يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان من إيران.
23 نوفمبر 2021, 18:17 GMT
وأكد الاتحاد الآسيوي
أن مباريات دور الستة عشر (غربا) ستقام يومي 19 و20 فبراير /شباط 2023، على أن تقام مباريات ربع النهائي في 23 فبراير قبل أن تقام مباراة نصف النهائي في 26 فبراير.
وأضاف أن مباراة الذهاب من الدور النهائي، سوف تقام يوم 29 أبريل/نيسان 2023 على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 6 مايو/آيار 2023، في سايتاما باليابان (ملعب نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق)".