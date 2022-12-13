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البنتاغون: نراقب التطورات على الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين
البنتاغون: نراقب التطورات على الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن تراقب التطورات على امتداد الحدود بين الهند والصين وسط اشتباكات حديثة في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T21:25+0000
2022-12-13T21:27+0000
الصين
أخبار الهند اليوم
البنتاغون الأمريكي
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.وقال رايدر: "وزارة الدفاع تواصل عن كثب مشاهدة التطورات على طول خط السيطرة الفعلية على الحدود الهندية الصينية".وذكر أن واشنطن شاهدت الصين وهي تواصل حشد القوات وبناء بنية تحتية عسكرية في منطقة خط السيطرة الفعلية الفاصل بين البلدين.وعبر رايدر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الهند المستمرة لتهدئة الوضع.ويشترك البلدان (الصين والهند) في حدود أمر واقع متنازع عليها يبلغ طولها 3,440 كيلومترا، ويطلق عليها خط السيطرة الفعلية وهي حدود غير مرسمة بشكل جيد.ومرور هذه الحدود بالأنهار والبحيرات والقمم الجليدية يعني أن الخطوط قد تتغير.وتسببت الخلافات على الحدود في اندلاع حرب بين الصين والهند في عام 1962.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الصين-تؤكد-أن-الوضع-على-الحدود-مع-الهند-مستقر-بشكل-عام-على-خلفية-الاشتباكات-الأخيرة-1071152238.html
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الصين, أخبار الهند اليوم, البنتاغون الأمريكي
الصين, أخبار الهند اليوم, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: نراقب التطورات على الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين

21:25 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 21:27 GMT 13.12.2022)
© AFP 2022 / -الحدود الصينية الهندية - لاداخ
الحدود الصينية الهندية - لاداخ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن واشنطن تراقب التطورات على امتداد الحدود بين الهند والصين وسط اشتباكات حديثة في منطقة الهيمالايا المتنازع عليها.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.
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وقال رايدر: "وزارة الدفاع تواصل عن كثب مشاهدة التطورات على طول خط السيطرة الفعلية على الحدود الهندية الصينية".
وذكر أن واشنطن شاهدت الصين وهي تواصل حشد القوات وبناء بنية تحتية عسكرية في منطقة خط السيطرة الفعلية الفاصل بين البلدين.
وعبر رايدر عن دعم الولايات المتحدة الكامل لجهود الهند المستمرة لتهدئة الوضع.
ويشترك البلدان (الصين والهند) في حدود أمر واقع متنازع عليها يبلغ طولها 3,440 كيلومترا، ويطلق عليها خط السيطرة الفعلية وهي حدود غير مرسمة بشكل جيد.
ومرور هذه الحدود بالأنهار والبحيرات والقمم الجليدية يعني أن الخطوط قد تتغير.
وتسببت الخلافات على الحدود في اندلاع حرب بين الصين والهند في عام 1962.
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