https://sputnikarabic.ae/20221213/الجيش-البيلاروسي-يجري-اختبارا-مفاجئا-للجاهزية-القتالية-1071166099.html

الجيش البيلاروسي يبني جسورا عائمة في اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية

الجيش البيلاروسي يبني جسورا عائمة في اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين البيلاروسيين بدؤوا بتنفيذ مهمة تجهيز معابر عبر نهري نيمان وبيريزينا وذلك في إطار الاختبار المفاجئ... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، نشر على قناتها الرسمية في "تلغرام"، "بدأ جنود كتيبة بناء الجسور العائمة في اللواء الهندسي رقم 557 التابع لمنطقة العمليات الغربية بتنفيذ مهام في إطار اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية".وأوضح قائد الكتيبة، دميتري دروز، أنه "في إطار الاختبار المفاجئ للجاهزية تم استلام الأمر "للتقدم إلى المنطقة المشار إليها وبناء جسر عبر نهر نيمان".ويذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني، قام جنود الكتيبة بالفعل ببناء جسر عبر نهر نيمان؛ وذلك لفترة ترميم أحد الجسور في مدينة غرودنو الواقعة في غرب البلاد.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزارة، بدأ جنود فوج المهندسين رقم 7 في تنفيذ المهام؛ حيث أشار قائده، قائد الفوج دميتري سليفينسكي، إلى أنه "بإيعاز من قائد قوات القيادة العملياتية الشمالية الغربية لبناء جسر عبر نهر بيريزينا لمرور الوحدات الميكانيكية التابعة لقيادة العمليات الشمالية الغربية".وفقًا له، تشارك في تنفيذ المهمة كتيبة هندسية لبناء الطرق تتضمن سرية بناء الجسور العائمة للكتيبة ووحدات تمكينية.كما لفت بيان الوزارة إلى أن جنودا من لواء "بريست 38" المنفصل المحمول جوا للحرس (جنوب غربي بيلاروسيا) كانوا من بين أوائل الذين بادروا بتنفيذ مهام الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية.في وقت سابق من اليوم، أفادت المكتب الصحفي لوزارة الدفاع البيلاروسية بأنه بتكليف رئيس البلاد وتحت قيادة أمانة الدولة لمجلس الأمن القومي للجمهورية، بدأ الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية للقوات المسلحة الوطنية.وقال رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، إن الاختبار يحمل طابعًا دفاعيًا.سبق وذكر المكتب الصحفي للوزارة أن إجراءات الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية ستحمل طابعًا شاملا وسيتعين على القوات التقدم إلى مناطق محددة في أقرب وقت ممكن وتنفيذ مهام تجهيزها الهندسي، وتنظيم الحراسة والدفاع بالإضافة إلى بناء معابر عبر نهري نيمان وبيريزينا.ومن المخطط نقل المعدات والأفراد العسكريين، وتقييد حركة المواطنين والسيارات مؤقتًا على الطرق العامة وفي بعض المناطق.

https://sputnikarabic.ae/20220912/الملحق-العسكري-الألماني-لدى-مينسك-تدريبات-الجيش-البيلاروسي-ليست-خطيرة-بالنسبة-للغرب-وأوكرانيا-1067639379.html

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