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https://sputnikarabic.ae/20221213/الخارجية-الروسية-القمة-الأمريكية-الأفريقية-لن-تتدخل-في-التعاون-بين-روسيا-الاتحادية-ودول-القارة-1071148903.html
الخارجية الروسية: القمة الأمريكية الأفريقية لن تتدخل في التعاون بين روسيا الاتحادية ودول القارة
الخارجية الروسية: القمة الأمريكية الأفريقية لن تتدخل في التعاون بين روسيا الاتحادية ودول القارة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ستتابع عن كثب القمة الأمريكية الأفريقية التي تبدأ اليوم الثلاثاء في واشنطن، مشيرا إلى أنها لن تكون... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T07:01+0000
2022-12-13T07:01+0000
روسيا
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وقال بوغدانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالطبع نحن مهتمون بكيفية تنظيمهم لهذه القمة وكل ما تتضمنه من محتوى ومناقشات الوثيقة النهائية. لذلك سنراقب عن كثب".وأشار الدبلوماسي في الوقت ذاته إلى أن القمة لن تتمكن من التدخل في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية.وتعقد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن يومي 13 و 15 ديسمبر، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق إنه سيكرس جهوده لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة من أجل دفع الأولويات المشتركة مع الدول الأفريقية.
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روسيا

الخارجية الروسية: القمة الأمريكية الأفريقية لن تتدخل في التعاون بين روسيا الاتحادية ودول القارة

07:01 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو ستتابع عن كثب القمة الأمريكية الأفريقية التي تبدأ اليوم الثلاثاء في واشنطن، مشيرا إلى أنها لن تكون قادرة على التدخل في شؤون التعاون بين روسيا ودول القارة الأفريقية.
وقال بوغدانوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالطبع نحن مهتمون بكيفية تنظيمهم لهذه القمة وكل ما تتضمنه من محتوى ومناقشات الوثيقة النهائية. لذلك سنراقب عن كثب".
وأشار الدبلوماسي في الوقت ذاته إلى أن القمة لن تتمكن من التدخل في العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية.
وتعقد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن يومي 13 و 15 ديسمبر، حيث أعلن البيت الأبيض في وقت سابق إنه سيكرس جهوده لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول المنطقة من أجل دفع الأولويات المشتركة مع الدول الأفريقية.
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