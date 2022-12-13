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https://sputnikarabic.ae/20221213/الخارجية-الروسية-موسكو-تأمل-تفادي-التصعيد-بين-الهند-والصين-1071158373.html
الخارجية الروسية: موسكو تأمل تفادي التصعيد بين الهند والصين
الخارجية الروسية: موسكو تأمل تفادي التصعيد بين الهند والصين
أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن آماله في أن تتجنب الصين والهند التصعيد الخطير في ضوء الأحداث الأخيرة. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T11:37+0000
2022-12-13T11:37+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو للصحفيين على هامش نادي فالداي للنقاش: "نتمنى تفادي (التصعيد)".في سياق متصل، ذكر تلفزيون "نيودلهي"، أن القوات الجوية الهندية تسير دوريات نشطة على الحدود مع الصين في منطقة ولاية أروناتشال براديش، بعد أيام من وقوع اشتباكات بين الجانبين.من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الصينية، بأن الوضع على الحدود مع الهند مستقر، داعية نيودلهي إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين.ووقعت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على الشريط الحدودي بين البلدين، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي.وهذه الحادثة هي الأولى منذ الاشتباك التي وقعت بين الجانبين في مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديا هنديا وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لداخ الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/بعد-الاشتباك-بين-القوات-الصينية-والهندية-ما-هي-قدرات-ثالث-ورابع-أقوى-جيوش-العالم-1071143118.html
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روسيا, الخارجية الروسية, الصين, أخبار الهند اليوم
روسيا, الخارجية الروسية, الصين, أخبار الهند اليوم

الخارجية الروسية: موسكو تأمل تفادي التصعيد بين الهند والصين

11:37 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Владимир Песня / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Владимир Песня
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، عن آماله في أن تتجنب الصين والهند التصعيد الخطير في ضوء الأحداث الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو للصحفيين على هامش نادي فالداي للنقاش: "نتمنى تفادي (التصعيد)".
في سياق متصل، ذكر تلفزيون "نيودلهي"، أن القوات الجوية الهندية تسير دوريات نشطة على الحدود مع الصين في منطقة ولاية أروناتشال براديش، بعد أيام من وقوع اشتباكات بين الجانبين.
من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الصينية، بأن الوضع على الحدود مع الهند مستقر، داعية نيودلهي إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين البلدين.
ووقعت اشتباكات بين القوات الصينية والهندية على الشريط الحدودي بين البلدين، حسبما ذكر مصدر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن الاشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي.
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
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وهذه الحادثة هي الأولى منذ الاشتباك التي وقعت بين الجانبين في مايو/ أيار 2020 عندما قتل 20 جنديا هنديا وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع القوات الصينية في منطقة لداخ الحدودية.
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