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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/الدفاع-الإيطالية-سنوقف-مساعداتنا-العسكرية-لأوكرانيا-بمجرد-بدء-محادثات-السلام-مع-روسيا-1071167793.html
الدفاع الإيطالية: سنوقف مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا بمجرد بدء محادثات السلام مع روسيا
الدفاع الإيطالية: سنوقف مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا بمجرد بدء محادثات السلام مع روسيا
صرح وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، اليوم الثلاثاء، بأن "بلاده ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بمجرد أن تبدأ موسكو وكييف في مفاوضات السلام، على الرغم... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T15:19+0000
2022-12-13T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روما – سبوتنيك. وقال كروسيتو: "بينما أتحدث الآن عن المرسوم الخاص بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية، فإني أدرك أنه سيتعين على المساعدة العسكرية أن تنتهي عاجلا أم آجلا، وستتوقف بمجرد وجود طاولة مفاوضات سلام".ويرى وزير الدفاع الإيطالي أنه "في الوقت نفسه، حتى بعد بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لن تعود العلاقات مع موسكو بسرعة إلى حالتها السابقة".وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافق مجلس الوزراء الإيطالي، على اعتماد مرسوم بتمديد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023.ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الإيطالي على المرسوم في المستقبل القريب، ومن المرجح أن تتبنى السلطات الإيطالية المرسوم السادس المشترك بين الوزارات، بشأن إمدادات المساعدة العسكرية إلى كييف في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221213/وزير-خارجية-إيطاليا-سنساعد-أوكرانيا-للبقاء-على-قيد-الحياة-في-فصل-الشتاء-1071165531.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الإيطالية: سنوقف مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا بمجرد بدء محادثات السلام مع روسيا

15:19 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / ANGELO CARCONIوزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو
وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو
© AFP 2022 / ANGELO CARCONI
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صرح وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، اليوم الثلاثاء، بأن "بلاده ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، بمجرد أن تبدأ موسكو وكييف في مفاوضات السلام، على الرغم من أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تعود العلاقات بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا إلى حالتها السابقة"، وفق قوله.
روما – سبوتنيك. وقال كروسيتو: "بينما أتحدث الآن عن المرسوم الخاص بإمكانية تقديم المساعدة العسكرية، فإني أدرك أنه سيتعين على المساعدة العسكرية أن تنتهي عاجلا أم آجلا، وستتوقف بمجرد وجود طاولة مفاوضات سلام".
ويرى وزير الدفاع الإيطالي أنه "في الوقت نفسه، حتى بعد بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لن تعود العلاقات مع موسكو بسرعة إلى حالتها السابقة".
أنطونيو تاجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
وزير خارجية إيطاليا: سنساعد أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء
14:37 GMT
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافق مجلس الوزراء الإيطالي، على اعتماد مرسوم بتمديد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا حتى 31 ديسمبر 2023.
ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الإيطالي على المرسوم في المستقبل القريب، ومن المرجح أن تتبنى السلطات الإيطالية المرسوم السادس المشترك بين الوزارات، بشأن إمدادات المساعدة العسكرية إلى كييف في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
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