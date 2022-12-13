https://sputnikarabic.ae/20221213/الرئاسة-الفرنسية-ترد-على-منتقدي-توجه-ماكرون-إلى-قطر-لحضور-نصف-نهائي-المونديال-1071154287.html

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

ردت الرئاسة الفرنسية على منتقدي توجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي في كأس العالم بين منتخب بلاده نظيره المغربي. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T09:49+0000

2022-12-13T09:49+0000

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وقال مستشار رئاسي إن "الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي في ما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية-المغربية" مضيفا "من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا"، وذلك بعدما طلب منه معارضون عدم الذهاب "لتقديم دعم سياسي" لقطر، وفقا لوكالة فرانس برس.كان ماكرون قال قبل انطلاق المونديال، إنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك"، ودعا آنذاك إلى عدم "تسييس" الرياضة.لكن أصواتا علت في المعارضة لانتقاد توجه الرئيس إلى قطر.وقال مانويل بومبار المنسق المقبل لحركة "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) لإذاعة فرانس إنتر "أعتقد أنه مخطئ، يمكننا أن نحترم حماس الجماهير (لفريق فرنسا) لكن الأمر ليس نفسه حين يقدم دعمه السياسي (لقطر) عبر التوجه الى هناك".وأضاف النائب عن منطقة رون أن "المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه للفوز وبدون شك ليس لحضور إيمانويل ماكرون في المدرجات، في المقابل أن حقوق الإنسان في قطر بحاجة للتحرك الدبلوماسي الفرنسي".من جهته دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو مجددا إلى "مقاطعة سياسية لكأس العالم" وهو ما يعتبر أنه بات ضروريا أكثر مع إيداع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.

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