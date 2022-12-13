https://sputnikarabic.ae/20221213/الرئيس-الجزائري-نطمح-في-تصدير-100-مليار-متر-مكعب-من-الغاز-العام-المقبل-1071177713.html
الرئيس الجزائري: نطمح في تصدير 100 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل
الرئيس الجزائري: نطمح في تصدير 100 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل
عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن طموح بلاده في بلوغ صادراتها من الغاز الطبيعي 100 مليار متر مكعب سنويا. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T21:46+0000
2022-12-13T21:46+0000
2022-12-13T21:48+0000
الجزائر
مصادر الطاقة
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جاء ذلك، خلال زيارة تبون إلى جناح شركة سوناطراك بمعرض الإنتاج الجزائري الذي افتتحه اليوم، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وقال الرئيس الجزائري: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا".وأضاف تبون: "أتمنى أن نصل خلال 2023، إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز موجه فقط للتصدير".وأشار تبون إلى أن الجزائر حققت خلال الشهر الجاري رقما قياسيا في صادرات الغاز إلى إيطاليا، مضيفا "رقم لم نسجله منذ سنة 2011".يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، نموا متسارعا خلال العام الجاري، لاسيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الباحثة عن مصادر بديلة للطاقة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/الدفاع-الجزائرية-القضاء-على-ثلاثة-إرهابيين-غربي-البلاد-1071097391.html
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الجزائر, مصادر الطاقة
الرئيس الجزائري: نطمح في تصدير 100 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل
21:46 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
عبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن طموح بلاده في بلوغ صادراتها من الغاز الطبيعي 100 مليار متر مكعب سنويا.
جاء ذلك، خلال زيارة تبون إلى جناح شركة سوناطراك بمعرض الإنتاج الجزائري الذي افتتحه اليوم، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية
الرسمية.
وقال الرئيس الجزائري: "نحن ننتج حاليا قرابة 102 مليار متر مكعب من الغاز، نستهلك نصفه محليا".
وأضاف تبون: "أتمنى أن نصل خلال 2023، إلى إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز موجه فقط للتصدير".
وأشار تبون إلى أن الجزائر حققت خلال الشهر الجاري رقما قياسيا في صادرات الغاز
إلى إيطاليا، مضيفا "رقم لم نسجله منذ سنة 2011".
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، نموا متسارعا خلال العام الجاري، لاسيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي، الباحثة عن مصادر بديلة للطاقة الروسية.