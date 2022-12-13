https://sputnikarabic.ae/20221213/السلطات-الصحية-الصينية-توضح-حقيقة-استخدام-الخوخ-الأصفر-المعلب-كـعلاج-سحري-لكورونا-1071163131.html

السلطات الصحية الصينية توضح حقيقة استخدام الخوخ الأصفر المعلب كـ"علاج سحري" لكورونا

السلطات الصحية الصينية توضح حقيقة استخدام الخوخ الأصفر المعلب كـ"علاج سحري" لكورونا

حسمت السلطات الصحية الصينية حقيقة أن تناول الخوخ الأصفر المعلب بمثابة "دواء سحري" للعلاج من "كوفيد-19"، وذلك بعد أن شهدت الأسواق الصينية مؤخرا زيادة كبيرة في... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T13:19+0000

2022-12-13T13:19+0000

2022-12-13T13:19+0000

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مجتمع

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وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الثلاثاء، أن "المتسوقين الصينيين، الذين يعتقدون خطأ أن الخوخ يمكن أن يساعد في علاج فيروس "كورونا"، يشترون الكثير من الفاكهة المعلبة التي نفد مخزونها على منصات المبيعات عبر الإنترنت".وقال قاو شياو لينغ، نائب مدير مستشفى في مقاطعة شنشي، لصحيفة "بيبول دايلي"، الرسمية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني، إن "الخوخ الأصفر المعلب ليس في الحقيقة دواء خاصا للعلاج من السعال والحمى، بل إنه أشبه بـ"الدواء الوهمي" الحلو، مثل الكعكة التي تتناولها، أو شاي الحليب الذي تشربه عندما تشعر بالتوتر".بينما كتبت صحيفة "بكين يوث ديلي"، الصادرة عن رابطة الشبيبة الشيوعية الصينية، أمس الاثنين، أن "النتيجة القائلة بأن "الخوخ الأصفر المعلب من الممكن أن يعالج الأمراض المستمدة من ذكريات الطفولة الجيدة، ليس لها قيمة عملية في علاج الأمراض، ولا يمكن اعتبارها سوى نوع من المزاح أو التعبير الشعري".كما انتقدت الصحيفة زيادة اهتمام الصينيين بالبحث عن الخوخ المعلب عبر شبكة الإنترنت، ونصحت أن "الأكل باعتدال يمكن أن يجعلك سعيدا ويكون مفيدا لجسمك، لكن لا ينصح بتخزين الأطعمة المعلبة بشكل أعمى".وتعكس فورة شراء الخوخ الأصفر المعلب داخل الصين، صدى جنون "فيتامين سي" في عام 2020، عندما ارتفعت مبيعات عصير البرتقال في أمريكا، وسط المعتقدات بأن الفيتامينات ستعالج من "كوفيد-19"، على الرغم من حقيقة أنه كان هناك ولا يزال لا يوجد دليل قاطع يدعم مثل هذه المزاعم.

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