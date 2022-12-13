https://sputnikarabic.ae/20221213/الصحة-العالمية-تحذر-من-عبارات-استغلالية-خادعة-على-عبوات-حليب-الأطفال-1071151013.html

"الصحة العالمية" تحذر من عبارات "استغلالية خادعة" على عبوات حليب الأطفال

"الصحة العالمية" تحذر من عبارات "استغلالية خادعة" على عبوات حليب الأطفال

حذرت منظمة الصحة العالمية من خدعة يتعرض لها الآباء حين شراء الحليب الاصطناعي لأطفالهم من المتاجر. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T08:34+0000

2022-12-13T08:34+0000

2022-12-13T08:34+0000

منوعات

الصحة

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وقالت المنظمة إن الحليب الاصطناعي يجب أن يباع في عبوات عادية لمنع استغلال الآباء في التسويق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.قال خبراء من هيئة الصحة العالمية إن الصناعة تستخدم التغليف للترويج للعلامات التجارية بأسعار متضخمة.يُحظر الإعلان المباشر عن الحليب الاصطناعي لآباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر في المملكة المتحدة، لكن هذا لا يمنع الشركات من تقديم مطالبات تسويقية على العبوات.قال عالم منظمة الصحة العالمية، الدكتور نايجل رولينز، في مؤتمر اليونيسف السنوي الصديق للأطفال في المملكة المتحدة، إن التعبئة والتغليف لحليب الصيغة الأكثر تكلفة تتميز عادةً بعبارات مثل "ممتاز" و "مُصنع خصيصا"، مما يعطي الانطباع بأن المنتج ذو جودة أعلى من غيره، في حين أنه قد لا يختلف عن غيره.تضمنت الادعاءات "الاستغلالية" كلمات مثل "حساس" أو "مريح"، للإشارة إلى أن المنتج سيهدئ من بكاء الأطفال.في الواقع، بموجب القانون، يجب أن تحتوي جميع منتجات حليب الأطفال على مزيج من العناصر الغذائية.قالت إليزابيث داف، من جمعية NCT الخيرية للأمومة: "يجب ألا يشعر الآباء بالذنب لعدم اختيارهم أغلى علامة تجارية على أرفف السوبر ماركت. هذا تسويق غير مسؤول يفترس الآباء ذوي النوايا الحسنة الذين يريدون الأفضل لطفلهم".وأضافت "يمكن أن يعزز التغليف البسيط لجميع الصيغ الرسالة التي مفادها أن العلامات التجارية المختلفة هي نفسها بشكل أساسي".قالت جمعية التغذية المتخصصة البريطانية: "نحن بحاجة إلى دعم الآباء بمعلومات غذائية واقعية ... حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار الصحيح لهم. إنها مسؤولية نأخذها على محمل الجد".

https://sputnikarabic.ae/20210615/اتلاف-أطنان-من-حليب-الأطفال-في-لبنان-1049250866.html

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