https://sputnikarabic.ae/20221213/الصين-تعلن-إصابة-5-من-مواطنيها-في-الهجوم-على-فندق-في-أفغانستان-نعارض-كل-أشكال-الإرهاب-1071158148.html

الصين تعلن إصابة 5 من مواطنيها في الهجوم على فندق في أفغانستان: نعارض كل أشكال الإرهاب

الصين تعلن إصابة 5 من مواطنيها في الهجوم على فندق في أفغانستان: نعارض كل أشكال الإرهاب

عبرت الصين، اليوم الثلاثاء عن صدمتها من الهجوم الذي وقع على فندق في العاصمة الأفغانية كابول، مضيفة أن 5 من مواطنيها أصيبوا في الحادث. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T11:34+0000

2022-12-13T11:34+0000

2022-12-13T11:34+0000

الصين

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066631474_0:47:1719:1014_1920x0_80_0_0_57bc145141ef23d0be2a0ad28e2df81f.jpg

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية: "هذا الهجوم الإرهابي مقيت والصين مصدومة للغاية، نعارض بشدة كل أشكال الإرهاب... ونعرب عن حزننا لقتل الشرطة العسكرية الأفغانية ونعرب عن تعاطفنا مع المصابين".وأضاف: "على حد علمنا، فقد أصيب 5 مواطنين صينيين في الهجوم الإرهابي، كما قتل عدد من أفراد الجيش والشرطة الأفغانية".وتابع مشيرا إلى أن السفارة الصينية في افغانستان "قدمت احتجاجات جادة للحكومة الافغانية المؤقتة، وطالبت الجانب الافغاني ببذل قصارى جهده لانقاذ الجرحى، والتحقيق الشامل في الحادث، وتقديم الإرهابيين للعدالة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان أمن المواطنين والمؤسسات والمشاريع الصينية في أفغانستان".ولفت وانغ إلى أن أفراد السفارة الصينية ذهبوا إلى مكان الهجوم على الفندق، أمس الاثنين، من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ والعلاج.وأضاف وانغ وينبين أن بكين تقدر أن قوات الأمن الأفغانية "شاركت بنشاط في التعامل مع المواطنين الصينيين وإنقاذهم"، ولكنه ذكّر المواطنين الصينيين بأن نصيحة وزارة الخارجية لهم كانت بالإجلاء من أفغانستان في أقرب وقت ممكن.أعلنت حركة "طالبان"، أمس الاثنين، مقتل 3 أشخاص شنوا هجوما على فندق في كابول وإصابة نزيلين أجنبيين.وقال الناطق باسم شرطة حركة طالبان الأفغانية في كابول، خالد زدران، إن فندقًا بمنطقة شهريناو شمال غربي العاصمة تعرض، لهجوم.وذكر زدران، في بيان، أن قوات الأمن وصلت إلى مكان الهجوم، وشرعت في التعامل مع منفذي الهجوم.وتعاني "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب اتهامات بممارسة نشاط إرهابي) التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب 2021، من صعوبات في فرض الأمن في البلاد، حيث يشن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، هجمات مستمرة في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرها الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول قبل أيام.

https://sputnikarabic.ae/20221212/مقتل-3-أشخاص-في-هجوم-على-فندق-بكابول-فيديو--1071123647.html

الصين

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم