https://sputnikarabic.ae/20221213/القاضي-التي-حكمت-على-رجل-الأعمال-الروسي-فيكتور-بوت-تعلن-أنها-لا-تعتقد-بأنه-إرهابي-1071146580.html
القاضي التي حكمت على رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت تعلن أنها لا تعتقد بأنه إرهابي
القاضي التي حكمت على رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت تعلن أنها لا تعتقد بأنه إرهابي
أعلنت قاضي دائرة أمريكية سابقة، شيرا شيندلين، التي ترأست جلسة حكم رجل الأعمال الروسي، فيكتور بوت، وحكمت عليه بالسجن لمدة 25 عاماً، أنها لا تعتبره إرهابياً ولا... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T01:04+0000
2022-12-13T01:04+0000
2022-12-13T01:04+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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نيويورك – سبوتنيك. وقالت القاضي السابق لوكالة "سبوتنيك": "خلال اللقاء الأخير قال الوكيل: "هل تفهم أن هذا السلاح سيستخدم لقتل أمريكيين؟" وقال [بوت]: "نعم، أنا أفهم ذلك. وأنا موافق، فهم أعدائي أيضاً. فقد قال ذلك في التسجيل".وأشارت القاضي إلى أن بوت "نطق الكلام، لكنه لم يكن إرهابياً مثل القاعدة، يقود الطائرة إلى المركز التجاري العالمي".وتابعت: "لقد قلت دائماً أنه ليس إرهابياً مبدئياً، بل رجل أعمال".وكان فيكتور بوت، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما، مقابل إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر التي كانت مسجونة في روسيا بجرم يتعلق بالمخدرات.
https://sputnikarabic.ae/20221210/فيكتور-بوت-يكشف-جانبا-من-كواليس-محاكمته-في-الولايات-المتحدة-1071052048.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
القاضي التي حكمت على رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت تعلن أنها لا تعتقد بأنه إرهابي
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أعلنت قاضي دائرة أمريكية سابقة، شيرا شيندلين، التي ترأست جلسة حكم رجل الأعمال الروسي، فيكتور بوت، وحكمت عليه بالسجن لمدة 25 عاماً، أنها لا تعتبره إرهابياً ولا تؤمن بأنه خطط لقتل أمريكيين.
نيويورك – سبوتنيك
. وقالت القاضي السابق لوكالة "سبوتنيك": "خلال اللقاء الأخير قال الوكيل: "هل تفهم أن هذا السلاح سيستخدم لقتل أمريكيين؟" وقال [بوت]: "نعم، أنا أفهم ذلك. وأنا موافق، فهم أعدائي أيضاً. فقد قال ذلك في التسجيل".
وأشارت القاضي إلى أن بوت "نطق الكلام، لكنه لم يكن إرهابياً مثل القاعدة، يقود الطائرة إلى المركز التجاري العالمي".
وتابعت: "لقد قلت دائماً أنه ليس إرهابياً مبدئياً، بل رجل أعمال".
وكان فيكتور بوت، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة، بتهمة "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا"، وأطلق سراحه يوم الخميس الماضي من سجن أمريكي بعد ما يقرب من 15 عاما، مقابل إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر التي كانت مسجونة في روسيا بجرم يتعلق بالمخدرات.