https://sputnikarabic.ae/20221213/القوات-الجوية-الأمريكية-توافق-على-تمويل-بقيمة-88-مليون-دولار-لتطوير-تكنولوجيا-تفوق-سرعة-الصوت-1071178244.html
القوات الجوية الأمريكية توافق على تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت
القوات الجوية الأمريكية توافق على تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت
أعلنت شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، أن القوات الجوية الأمريكية وافقت على زيادة تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار للشركة لتوسيع برنامجها لتطوير تكنولوجيا التصنيع... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T23:47+0000
2022-12-13T23:47+0000
2022-12-13T23:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان، يوم الثلاثاء: "تلقت شركة نورثروب غرومان تمويلا من خلال قسم التصنيع والتكنولوجيا الصناعية التابع لمختبر أبحاث القوات الجوية (AFRL) لتحسين تكنولوجيا التصنيع التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".وقال البيان إن العقد الذي تبلغ قيمته 8.8 مليون دولار سيمول التحسينات للمساعدة في تقصير أوقات الإنتاج ودفع القدرة على تحمل تكاليف الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الإنتاج.وأضاف البيان: "زيادة القدرة التصنيعية هي المفتاح لتمكين حاجة أمتنا إلى إنتاج تكنولوجيا أسرع من الصوت فعالة من حيث التكلفة على نطاق واسع".ووفقا للبيان، كانت شراكة الشركة مع مختبر "أبحاث القوات الجوية" واستثماراتها الداخلية في البنية التحتية للدفع والابتكار مفيدة في جعل تطوير تفوق سرعة الصوت حقيقة فعالة من حيث التكلفة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الجوية الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, القوات الجوية الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية توافق على تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار لتطوير تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت
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أعلنت شركة "نورثروب غرومان" الأمريكية، أن القوات الجوية الأمريكية وافقت على زيادة تمويل بقيمة 8.8 مليون دولار للشركة لتوسيع برنامجها لتطوير تكنولوجيا التصنيع الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت الشركة في بيان، يوم الثلاثاء: "تلقت شركة نورثروب غرومان تمويلا من خلال قسم التصنيع والتكنولوجيا الصناعية التابع لمختبر أبحاث القوات الجوية (AFRL) لتحسين تكنولوجيا التصنيع التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".
وقال البيان إن العقد الذي تبلغ قيمته 8.8 مليون دولار سيمول التحسينات للمساعدة في تقصير أوقات الإنتاج ودفع القدرة على تحمل تكاليف الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الإنتاج.
وأضاف البيان: "زيادة القدرة التصنيعية هي المفتاح لتمكين حاجة أمتنا إلى إنتاج تكنولوجيا أسرع من الصوت فعالة من حيث التكلفة على نطاق واسع".
ووفقا للبيان، كانت شراكة الشركة مع مختبر "أبحاث القوات الجوية" واستثماراتها الداخلية في البنية التحتية للدفع والابتكار مفيدة في جعل تطوير تفوق سرعة الصوت حقيقة فعالة من حيث التكلفة.