https://sputnikarabic.ae/20221213/انتخاب-ياريف-ليفين-رئيسا-مؤقتا-للكنيست-الإسرائيلي-1071156946.html

انتخاب ياريف ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست الإسرائيلي

انتخاب ياريف ليفين رئيسا مؤقتا للكنيست الإسرائيلي

انتخب النواب الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، ياريف ليفين من حزب "الليكود" رئيسا مؤقتا للكنيست (البرلمان)، خلفا لميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل". 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T10:58+0000

2022-12-13T10:58+0000

2022-12-13T10:58+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6d2d998c3a0980db083e4b7fbb826798.jpg

وانتخب ليفين بأغلبية 64 عضوا بالكنيست من أصل 120، فيما حصل منافساه النائبة ميراف بن آري من حزب "هناك مستقبل" على 45 صوتا، والعربي أيمن عودة (تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير) على 5 أصوات فقط، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ويأتي التصويت على تعيين رئيس مؤقت للكنيست لحاجة رئيس الوزراء المكلف زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو لتمرير قوانين تخدم معسكره، وذلك من أجل التعجيل بتشكيل الائتلاف الحكومي.وقالت القناة "12": " الآن بعد انتخاب ليفين، من المتوقع أن تجتمع لجنتان. ستناقش اللجنة الأولى المادة 6 من النظام الأساسي للحكومة، والتي تتناول منع تعيين وزير أدين وحُكم عليه بالسجن، ولم تمر سبع سنوات في يوم تعيينه على يوم صدور الحكم ضده".ويمهد ذلك إلى تعيين أرييه درعي رئيس حزب "شاس" المتشدد في منصب وزير الصحة والذي سبق وقبع في السجن لمدة عامين عام 2000، ثم صدر حكم آخر عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بعد إقراره بارتكاب جرائم ضريبية.وتناقش اللجنة الثانية نقل صلاحيات من الشرطة الى وزير الأمن القومي المرتقب إيتمار بن غفير. وينص مشروع القانون على أن القائد العام للشرطة سيكون خاضعًا للحكومة وخاضعا للوزير، بينما تكون الشرطة خاضعة للحكومة.ويضم معسكر نتنياهو أحزاب من أقصى اليمين، وأثارت الاتفاقات التي أبرمها حتى الآن مع أحزاب معسكره: "الصهيونية الدينية"، "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)"، "شاس"، "يهدوت هتوراه"، و"نوعم"، مخاوف كبيرة في إسرائيل والمجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى، إضافة إلى ملف الاستيطان.وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو (73 عاما) زعيم حزب "الليكود" بتشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر نفسه.ولم يتمكن نتنياهو من إنجاز المهمة في المهلة المحددة (28 يوما)، ما جعله يتوجه إلى الرئيس مجددا ليمنحه يوم الجمعة الماضي، تمديدا لعشرة أيام إضافية، وفي حال لم يتمكن فسيكلف هرتسوغ شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.

https://sputnikarabic.ae/20221212/لابيد-يعلن-عزمه-اتخاذ-خطوة-لمنع-تمرير-قانون-درعي-في-الكنيست-1071125113.html

https://sputnikarabic.ae/20221213/نتنياهو-إسرائيل-لن-تكون-دولة-هالاخاه-والشواطئ-ستبقى-للرجال-والنساء-معا-1071151850.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن