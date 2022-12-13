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https://sputnikarabic.ae/20221213/بايدن-نأمل-انخفاض-التضخم-بنهاية-العام-المقبل-1071174382.html
بايدن: نأمل انخفاض التضخم بنهاية العام المقبل
بايدن: نأمل انخفاض التضخم بنهاية العام المقبل
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه يأمل انخفاض التضخم في بلاده بحلول نهاية العام المقبل. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T18:21+0000
2022-12-13T18:21+0000
جو بايدن
ارتفاع الأسعار
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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في رده على سؤال لصحفي بشأن توقعاته لموعد عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.وأجاب الرئيس الأمريكي قائلا: "آمل بنهاية العام المقبل".تأتي تصريحات بايدن بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل اليوم الثلاثاء بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 7.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وقال بعض الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن البيانات الأخيرة تعطي الأمل للأمريكيين بعد أن عانوا من ارتفاع التضخم لأكثر من عام والارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
https://sputnikarabic.ae/20220913/نمو-التضخم-في-أمريكا-بأكثر-من-المتوقع-رغم-تراجع-أسعار-الوقود-1067682092.html
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جو بايدن, ارتفاع الأسعار
جو بايدن, ارتفاع الأسعار

بايدن: نأمل انخفاض التضخم بنهاية العام المقبل

18:21 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه يأمل انخفاض التضخم في بلاده بحلول نهاية العام المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في رده على سؤال لصحفي بشأن توقعاته لموعد عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.
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وأجاب الرئيس الأمريكي قائلا: "آمل بنهاية العام المقبل".
تأتي تصريحات بايدن بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل اليوم الثلاثاء بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 7.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال بعض الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن البيانات الأخيرة تعطي الأمل للأمريكيين بعد أن عانوا من ارتفاع التضخم لأكثر من عام والارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
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