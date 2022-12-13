https://sputnikarabic.ae/20221213/بايدن-نأمل-انخفاض-التضخم-بنهاية-العام-المقبل-1071174382.html

بايدن: نأمل انخفاض التضخم بنهاية العام المقبل

بايدن: نأمل انخفاض التضخم بنهاية العام المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه يأمل انخفاض التضخم في بلاده بحلول نهاية العام المقبل. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T18:21+0000

2022-12-13T18:21+0000

2022-12-13T18:21+0000

جو بايدن

ارتفاع الأسعار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065708555_0:144:1500:988_1920x0_80_0_0_af078f430ea73c0ede0e4fe18c7c3f75.jpg

واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في رده على سؤال لصحفي بشأن توقعاته لموعد عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.وأجاب الرئيس الأمريكي قائلا: "آمل بنهاية العام المقبل".تأتي تصريحات بايدن بعد أن أصدر مكتب إحصاءات العمل اليوم الثلاثاء بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بنسبة 7.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني وهي أقل زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وقال بعض الاقتصاديين إنهم يعتقدون أن البيانات الأخيرة تعطي الأمل للأمريكيين بعد أن عانوا من ارتفاع التضخم لأكثر من عام والارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

https://sputnikarabic.ae/20220913/نمو-التضخم-في-أمريكا-بأكثر-من-المتوقع-رغم-تراجع-أسعار-الوقود-1067682092.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, ارتفاع الأسعار