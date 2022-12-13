https://sputnikarabic.ae/20221213/بن-غفير-يصف-بيان-الخارجية-الأمريكية-حول-مقتل-فلسطينية-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بالـمؤسف-1071160482.html
بن غفير يصف بيان الخارجية الأمريكية حول مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بالـ"مؤسف"
بن غفير يصف بيان الخارجية الأمريكية حول مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بالـ"مؤسف"
وصف المرشح لمنصب وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، إيتمار بن غفير، بيان الخارجية الأمريكية حول مقتل مراهقة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:31+0000
2022-12-13T12:31+0000
2022-12-13T12:31+0000
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رام الله- سبوتنيك. وغرد بن غفير على توتير اليوم الثلاثاء، "بيان الإدارة الأمريكية حول مقتل الفتاة في جنين "مؤسف". أدعو سكان جنين إلى عدم مغادرة منازلهم عندما يطلق المسلحون الفلسطينيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي". على حد تعبيره.كانت الخارجية الأمريكية قد قدمت التعازي لعائلة الفتاة الفلسطينية جنى زكارنة، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا"، مضيفة "نأمل أن نرى مساءلة في هذه الحالة. ونكرر التأكيد على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة الوضع".وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية "رحب المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير احمد الديك بموقف وزارة الخارجية الأمريكية الذي عبر عنه الناطق باسم الوزارة نيد برايس الذي طالب دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها في محاسبة المجرم الذي قتل الطفلة جنى زكارنة".وطالب السفير الديك واشنطن بـ"ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لضمان محاكمة ومحاسبة القاتل وعدم الاكتفاء باعتراف الحكومة الإسرائيلية بقتلها والاعتذار عنه".وأمس الاثنين قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) قتلت بعد إصابتها برصاصة في الرأس، أطلقها عليها جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.وكانت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء الأحد، شابًا فلسطينيًا عقب اقتحامها الحي الشرقي من مخيم جنين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-تأسف-لمقتل-طفلة-فلسطينية-برصاص-إسرائيلي-في-جنين-1071147880.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بن غفير يصف بيان الخارجية الأمريكية حول مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي بالـ"مؤسف"
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وصف المرشح لمنصب وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، إيتمار بن غفير، بيان الخارجية الأمريكية حول مقتل مراهقة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة أمنية بأنه مؤسف.
رام الله- سبوتنيك. وغرد بن غفير على توتير اليوم الثلاثاء، "بيان الإدارة الأمريكية
حول مقتل الفتاة في جنين "مؤسف". أدعو سكان جنين إلى عدم مغادرة منازلهم عندما يطلق المسلحون الفلسطينيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي". على حد تعبيره.
كانت الخارجية الأمريكية قد قدمت التعازي لعائلة الفتاة الفلسطينية جنى زكارنة، مؤكدة أن "الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا"، مضيفة "نأمل أن نرى مساءلة في هذه الحالة. ونكرر التأكيد على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة الوضع".
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية "رحب المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير احمد الديك بموقف وزارة الخارجية الأمريكية الذي عبر عنه الناطق باسم الوزارة نيد برايس الذي طالب دولة الاحتلال بتحمل مسؤولياتها في محاسبة المجرم
الذي قتل الطفلة جنى زكارنة".
وطالب السفير الديك واشنطن بـ"ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لضمان محاكمة ومحاسبة القاتل وعدم الاكتفاء باعتراف الحكومة الإسرائيلية بقتلها والاعتذار عنه".
وأمس الاثنين قالت وزارة الصحة الفلسطينية
إن الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) قتلت بعد إصابتها برصاصة في الرأس، أطلقها عليها جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.
وكانت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء الأحد، شابًا فلسطينيًا عقب اقتحامها الحي الشرقي من مخيم جنين.