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بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بورتنيكوف-اعتقال-أكثر-من-400-قومي-أوكراني-ومجرم-حرب-على-حدود-الدولة-الروسية-1071155758.html
بورتنيكوف: اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب على حدود الدولة الروسية
بورتنيكوف: اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب على حدود الدولة الروسية
أعلن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:12+0000
2022-12-13T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المركز: "أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب اعتقلوا عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود الدولة".وأضاف البيان: كما لم يُسمح لنحو 1026 شخص ضالعين في أنشطة إرهابية بدخول الأراضي الروسية".هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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بورتنيكوف: اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب على حدود الدولة الروسية

10:12 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhininمدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف
مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أعلن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.
وجاء في بيان المركز: "أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب اعتقلوا عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود الدولة".
وأضاف البيان: كما لم يُسمح لنحو 1026 شخص ضالعين في أنشطة إرهابية بدخول الأراضي الروسية".
هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
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