https://sputnikarabic.ae/20221213/بورتنيكوف-اعتقال-أكثر-من-400-قومي-أوكراني-ومجرم-حرب-على-حدود-الدولة-الروسية-1071155758.html
بورتنيكوف: اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب على حدود الدولة الروسية
بورتنيكوف: اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب على حدود الدولة الروسية
أعلن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:12+0000
2022-12-13T10:12+0000
2022-12-13T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المركز: "أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب اعتقلوا عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود الدولة".وأضاف البيان: كما لم يُسمح لنحو 1026 شخص ضالعين في أنشطة إرهابية بدخول الأراضي الروسية".هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بورتنيكوف: اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب على حدود الدولة الروسية
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أعلن مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.
وجاء في بيان المركز: "أكثر من 400 قومي أوكراني ومجرم حرب اعتقلوا عند نقاط التفتيش أثناء محاولتهم عبور حدود الدولة".
وأضاف البيان: كما لم يُسمح لنحو 1026 شخص ضالعين في أنشطة إرهابية بدخول الأراضي الروسية".
هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.