https://sputnikarabic.ae/20221213/بوشيلين-الوضع-في-بلدة-مارينكا-صعب-وعازمون-على-تحريرها-بالكامل-قريبا-1071149987.html
بوشيلين: الوضع في بلدة مارينكا صعب وعازمون على تحريرها بالكامل قريبا
بوشيلين: الوضع في بلدة مارينكا صعب وعازمون على تحريرها بالكامل قريبا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع في بلدة مارينكا صعب، مؤكدا في الوقت نفسه أن طرق الإمداد للقوات الأوكرانية مغلقة وأن البلدة ستحرر... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T07:49+0000
2022-12-13T07:49+0000
2022-12-13T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين في حديث عبر قناة "روسيا 24": "بالنسبة إلى بلدة مارينكا، الوضع هناك معقد، لكن بالتأكيد سنحررها قريبًا وطرق الإمداد هناك مغلقة بالفعل. الأهم أن العدو يقبع تحت نيران قواتنا، لذلك هم ليسوا بأفضل حالاتهم".وأضاف، أن أكثر من 70 بالمئة من المدينة، بات تحت سيطرة القوات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوشيلين: الوضع في بلدة مارينكا صعب وعازمون على تحريرها بالكامل قريبا
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع في بلدة مارينكا صعب، مؤكدا في الوقت نفسه أن طرق الإمداد للقوات الأوكرانية مغلقة وأن البلدة ستحرر قريبًا على يد الجيش الروسي.
وقال بوشيلين في حديث عبر قناة "روسيا 24": "بالنسبة إلى بلدة مارينكا، الوضع هناك معقد، لكن بالتأكيد سنحررها قريبًا وطرق الإمداد هناك مغلقة بالفعل. الأهم أن العدو يقبع تحت نيران قواتنا، لذلك هم ليسوا بأفضل حالاتهم".
وأضاف، أن أكثر من 70 بالمئة من المدينة، بات تحت سيطرة القوات الروسية.