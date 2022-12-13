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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بوشيلين-الوضع-في-بلدة-مارينكا-صعب-وعازمون-على-تحريرها-بالكامل-قريبا-1071149987.html
بوشيلين: الوضع في بلدة مارينكا صعب وعازمون على تحريرها بالكامل قريبا
بوشيلين: الوضع في بلدة مارينكا صعب وعازمون على تحريرها بالكامل قريبا
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع في بلدة مارينكا صعب، مؤكدا في الوقت نفسه أن طرق الإمداد للقوات الأوكرانية مغلقة وأن البلدة ستحرر... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T07:49+0000
2022-12-13T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين في حديث عبر قناة "روسيا 24": "بالنسبة إلى بلدة مارينكا، الوضع هناك معقد، لكن بالتأكيد سنحررها قريبًا وطرق الإمداد هناك مغلقة بالفعل. الأهم أن العدو يقبع تحت نيران قواتنا، لذلك هم ليسوا بأفضل حالاتهم".وأضاف، أن أكثر من 70 بالمئة من المدينة، بات تحت سيطرة القوات الروسية.
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بوشيلين: الوضع في بلدة مارينكا صعب وعازمون على تحريرها بالكامل قريبا

07:49 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchqevskiy / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 18 يناير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchqevskiy
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الوضع في بلدة مارينكا صعب، مؤكدا في الوقت نفسه أن طرق الإمداد للقوات الأوكرانية مغلقة وأن البلدة ستحرر قريبًا على يد الجيش الروسي.
وقال بوشيلين في حديث عبر قناة "روسيا 24": "بالنسبة إلى بلدة مارينكا، الوضع هناك معقد، لكن بالتأكيد سنحررها قريبًا وطرق الإمداد هناك مغلقة بالفعل. الأهم أن العدو يقبع تحت نيران قواتنا، لذلك هم ليسوا بأفضل حالاتهم".

وأضاف، أن أكثر من 70 بالمئة من المدينة، بات تحت سيطرة القوات الروسية.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
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