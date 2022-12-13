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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بوشيلين-هزيمة-كييف-العسكرية-تقترب-بسبب-الضربات-الروسية-لمنشآت-الطاقة--1071147771.html
بوشيلين: هزيمة كييف العسكرية تقترب بسبب الضربات الروسية لمنشآت الطاقة
بوشيلين: هزيمة كييف العسكرية تقترب بسبب الضربات الروسية لمنشآت الطاقة
كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الهزيمة العسكرية لكييف تقترب بفضل الضربات الروسية على منشآت الطاقة. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T06:38+0000
2022-12-13T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين: إن "تأثير الضربات على المرافق ومنشآت الطاقة على أراضي أوكرانيا من جانب روسيا يعقد الخدمات اللوجستية ذات الطابع العسكري ويعقد الاتصالات بين الوحدات ويجعل من المستحيل التشغيل الكامل لقواعد الإصلاح حيث التشكيلات المسلحة لأوكرانيا وإصلاح معداتهم".وأضاف قائلا: "بشكل عام، هذا يخلق الظروف التي في ظلها تقترب الهزيمة العسكرية لبقية أوكرانيا ".ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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روسيا

بوشيلين: هزيمة كييف العسكرية تقترب بسبب الضربات الروسية لمنشآت الطاقة

06:38 GMT 13.12.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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كشف رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الهزيمة العسكرية لكييف تقترب بفضل الضربات الروسية على منشآت الطاقة.
وقال بوشيلين: إن "تأثير الضربات على المرافق ومنشآت الطاقة على أراضي أوكرانيا من جانب روسيا يعقد الخدمات اللوجستية ذات الطابع العسكري ويعقد الاتصالات بين الوحدات ويجعل من المستحيل التشغيل الكامل لقواعد الإصلاح حيث التشكيلات المسلحة لأوكرانيا وإصلاح معداتهم".
وأضاف قائلا: "بشكل عام، هذا يخلق الظروف التي في ظلها تقترب الهزيمة العسكرية لبقية أوكرانيا ".
ونفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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