https://sputnikarabic.ae/20221213/بومبيو-السياسة-الأمريكية-السيئة-تدفع-السعودية-للتقرب-من-الصين-1071151994.html

بومبيو: "السياسة الأمريكية السيئة" تدفع السعودية للتقرب من الصين

بومبيو: "السياسة الأمريكية السيئة" تدفع السعودية للتقرب من الصين

قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، والتي تشير إلى دفء العلاقات في وقت تصاعدت فيه... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T08:55+0000

2022-12-13T08:55+0000

2022-12-13T08:55+0000

العالم

الصين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065526350_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_be7610784e4f5b1848a775c78ecfcd0d.jpg

تم الترحيب بالزعيم الصيني في المملكة العربية السعودية بأبهة شكل الأسبوع الماضي، وهي رحلة تاريخية تقف في تناقض حاد مع الترحيب الفاتر الذي لقيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما زار المملكة في وقت مبكر من هذا العام. وفي حديثه إلى قناة "فوكس نيوز" في وقت سابق، ألقى بومبيو باللوم على السياسة المعيبة لإدارة بايدن في استعداء المملكة العربية السعودية، الحليف التقليدي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ودفعها إلى التحوط من علاقتها مع واشنطن، مضيفا "عندما لا تكون شريكًا مع أصدقائك وحلفائك، وتسيء إليهم، وببساطة لن تفعل أي شيء للرد على خصومك، مثل الرئيس الصيني، فإنك ترى بالضبط هذا النوع من سلوك التحوط". في ضربة موجعة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي جعل سياسته في الشرق الأوسط تتماشى بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية، وعد بايدن، أثناء حملته الانتخابية، بمعاملة المملكة على أنها "منبوذة" على المسرح الدولي، بحسب ما نقل موقع presstv.هذا وتدهورت العلاقات بين الحليفين خلال رئاسة بايدن بشأن إنتاج النفط وحقوق الإنسان وقضايا أخرى، وقال بومبيو إن إدارة بايدن ، بينما كانت تنفّر المملكة العربية السعودية ، تعاملت مع الصين، والتي بحسب الإدارة السابقة تعتبر "أكبر تهديد خارجي فريد" للولايات المتحدة. وأضاف الدبلوماسي السابق "نعتمد على أمريكا لتكون شريكا وصديقا جيدا حول العالم". يذكر أنه بنهاية زيارة الرئيس الصيني والتي استمرت ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية يوم الجمعة ، وقع الجانبان أكثر من 40 اتفاقية ، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين "أرامكو" السعودية ومجموعة "شاندونغ" للطاقة الصينية لاستكشاف سبل التعاون في تكرير النفط واستكشاف فرص البتروكيماويات.وفي أكتوبر الماضي، أقر بايدن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "إعادة التفكير" في علاقتها مع المملكة العربية السعودية بعد أن خفضت "أوبك + " إنتاج النفط. استمرت دعوات بايدن المتكررة للمملكة لزيادة الإنتاج لتحقيق الاستقرار في الأسواق وخفض أسعار الطاقة في التراجع عن آذان صماء.

https://sputnikarabic.ae/20221212/السعودية-توقيع-اتفاقيات-استثمار-مع-الصين-بقيمة-50-مليار-دولار-1071113398.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين