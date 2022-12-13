https://sputnikarabic.ae/20221213/بيان-لبناني-ينفي-الادعاءات-الإعلامية-بنقل-أسلحة-عبر-مطار-بيروت-1071172223.html
بيان لبناني ينفي "الادعاءات الإعلامية" بنقل أسلحة عبر مطار بيروت
بيان لبناني ينفي "الادعاءات الإعلامية" بنقل أسلحة عبر مطار بيروت
نفى بيان رسمي لبناني ما قال إنها ادعاءات لـ"وسائل إعلام صهيونية"، قالت إن أسلحة تم نقلها عبر مطار بيروت الدولي. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T17:05+0000
2022-12-13T17:05+0000
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وحسب البيان الذي أصدره اتحاد النقل الجوي اللبناني، ونقله موقع النشرة، فإن هذه الـ"ادعاءات" لا أساس لها من الصحة وتستهدف "ضرب الموسم السياحي".ونفى البيان ما نقلته وسائل إعلام عبريّة، عن نظيرتها العربية، من أخبار مفادها "نقل أسلحة عبر مطار بيروت الدولي".ولفت البيان إلى أنّ "الهدف من هذه الرّوايات الملفّقة ضرب الموسم السّياحي للبنان، بخاصّة في فترة عيدَي الميلاد ورأس السّنة وموسم السّياحة الشتّويّة"، متحديا "كيان العدو وكلّ من يروّج هذه الأكاذيب، أن يقدّم إثباتًا واحدًا على رواياتهم وتضليلهم".وكانت هيئة البث العام الإسرائيلي قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن التقارير حول "المسار الجديد" لنقل الأسلحة من طهران إلى بيروت "يؤكد نجاح عمليات الجيش الإسرائيلي في إحباط محاولات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله" عبر الأراضي السورية، مضيفا أن "إيران تحاول البحث عن مسار آخر لنقل الأسلحة والمعدات القتالية المتطورة إلى حزب الله، وتوجهت لمسار مباشر عبر مطار لبنان الدولي".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب هددت بتنفيذ هجمات جوية ضد العاصمة اللبنانية؛ لإحباط "مسار نقل الأسلحة الجديد".طالع أيضا: صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تهدد باستهداف مطار بيروت في حال استخدامه لتهريب أسلحة إيرانية
https://sputnikarabic.ae/20221210/حرب-اقتصادية-ما-أهداف-اتهامات-إسرائيل-للبنان-بنقل-الأسلحة-الإيرانية-والتهديد-بقصف-مطار-بيروت؟-1071059555.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان
بيان لبناني ينفي "الادعاءات الإعلامية" بنقل أسلحة عبر مطار بيروت
17:05 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
نفى بيان رسمي لبناني ما قال إنها ادعاءات لـ"وسائل إعلام صهيونية"، قالت إن أسلحة تم نقلها عبر مطار بيروت الدولي.
وحسب البيان
الذي أصدره اتحاد النقل الجوي اللبناني، ونقله موقع النشرة، فإن هذه الـ"ادعاءات" لا أساس لها من الصحة وتستهدف "ضرب الموسم السياحي".
ونفى البيان ما نقلته وسائل إعلام عبريّة، عن نظيرتها العربية، من أخبار مفادها "نقل أسلحة عبر مطار بيروت الدولي".
وأوضح أن "حكومة العدو الصهيوني تعاملت مع الادعاء على أنّه معلومة مؤكّدة؛ وبالتّالي بدأت عبر منصّاتها الإعلاميّة توجيه إنذارات بضرب مطار بيروت".
ولفت البيان إلى أنّ "الهدف من هذه الرّوايات الملفّقة ضرب الموسم السّياحي للبنان، بخاصّة في فترة عيدَي الميلاد ورأس السّنة وموسم السّياحة الشتّويّة"، متحديا "كيان العدو وكلّ من يروّج هذه الأكاذيب، أن يقدّم إثباتًا واحدًا على رواياتهم وتضليلهم".
وطالب البيان وسائل الإعلام اللّبنانيّة وغيرها بـ"زيارة منشآت المطار، بعد التّنسيق مع جهاز أمن المطار ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الأشغال العامة والنقل، لتنقل الحقيقة كما تشاهدها على أرض الواقع"، مشيرة إلى أن "القاعدة القانونيّة تقول: البينة على من ادّعى... فكفى كذبًا وتضليلًا وحصارًا".
وكانت هيئة البث العام الإسرائيلي قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن التقارير حول "المسار الجديد" لنقل الأسلحة من طهران إلى بيروت "يؤكد نجاح عمليات الجيش الإسرائيلي في إحباط محاولات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله" عبر الأراضي السورية، مضيفا أن "إيران تحاول البحث عن مسار آخر لنقل الأسلحة والمعدات القتالية المتطورة إلى حزب الله، وتوجهت لمسار
مباشر عبر مطار لبنان الدولي".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب هددت بتنفيذ هجمات جوية ضد العاصمة اللبنانية؛ لإحباط "مسار نقل الأسلحة الجديد".