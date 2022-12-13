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https://sputnikarabic.ae/20221213/بيبي-تعرض-لكسر-بيده-في-لقاء-المغرب-1071154681.html
بيبي تعرض لكسر بيده في لقاء المغرب
بيبي تعرض لكسر بيده في لقاء المغرب
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن تعرض المدافع بيبي لإصابة بالة في اليد خلال مواجهة المنتخب أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:01+0000
2022-12-13T10:01+0000
رياضة
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جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد البرتغالي وأكد خلاله أن الإصابة جاءت في اليد اليسرى وخلال المواجهة التي انتهت لصالح المغرب.وعاد اللاعب إلى البرتغال اليوم الأحد، كما هو حال بقية الفريق الذي غادر البطولة بهدف نظيف سجله يوسف النصيري برأسية في الشوط الأول، بحسب ما نشر موقع goal.
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رياضة
رياضة

بيبي تعرض لكسر بيده في لقاء المغرب

10:01 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورالمدافع البرتغالي بيبي
المدافع البرتغالي بيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن تعرض المدافع بيبي لإصابة بالة في اليد خلال مواجهة المنتخب أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم.
جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد البرتغالي وأكد خلاله أن الإصابة جاءت في اليد اليسرى وخلال المواجهة التي انتهت لصالح المغرب.

وكتب الاتحاد البرتغالي: "بيبي عانى من كسر في الذراع الأيسر، خلال المباراة الخاصة بالمنتخب الوطني أمام المغرب وتم فحصه عقب المباراة في مستشفى في الدوحة".

وعاد اللاعب إلى البرتغال اليوم الأحد، كما هو حال بقية الفريق الذي غادر البطولة بهدف نظيف سجله يوسف النصيري برأسية في الشوط الأول، بحسب ما نشر موقع goal.
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