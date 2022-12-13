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بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/بيسكوف-استعادة-الحياة-وتحسينها-في-المناطق-الروسية-الجديدة-هو-أولية-مطلقة--1071155939.html
بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"
بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على أن كل ما يتعلق باستعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة يمثل أولوية مطلقة،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-13T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كل ما يحدث فيما يتعلق باستعادة وإقامة حياة سلمية في المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة. ونظرًا لحقيقة إرسال قدر كبير جدا من الأموال إلى هناك، فإن هذا كله يعد بالطبع هدفا لتشكيل رقابة الصارمة للغاية على جميع الإدارات المسؤولة عن ذلك".
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روسيا

بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"

10:24 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 13.12.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على أن كل ما يتعلق باستعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة يمثل أولوية مطلقة، مشيرا إلى وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كل ما يحدث فيما يتعلق باستعادة وإقامة حياة سلمية في المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة. ونظرًا لحقيقة إرسال قدر كبير جدا من الأموال إلى هناك، فإن هذا كله يعد بالطبع هدفا لتشكيل رقابة الصارمة للغاية على جميع الإدارات المسؤولة عن ذلك".
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
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