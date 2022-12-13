https://sputnikarabic.ae/20221213/بيسكوف-استعادة-الحياة-وتحسينها-في-المناطق-الروسية-الجديدة-هو-أولية-مطلقة--1071155939.html
بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"
بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على أن كل ما يتعلق باستعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة يمثل أولوية مطلقة،... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:24+0000
2022-12-13T10:24+0000
2022-12-13T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كل ما يحدث فيما يتعلق باستعادة وإقامة حياة سلمية في المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة. ونظرًا لحقيقة إرسال قدر كبير جدا من الأموال إلى هناك، فإن هذا كله يعد بالطبع هدفا لتشكيل رقابة الصارمة للغاية على جميع الإدارات المسؤولة عن ذلك".
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روسيا
بيسكوف: استعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة هو "أولية مطلقة"
10:24 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على أن كل ما يتعلق باستعادة الحياة وتحسينها في المناطق الروسية الجديدة يمثل أولوية مطلقة، مشيرا إلى وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، كل ما يحدث فيما يتعلق باستعادة وإقامة حياة سلمية في المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة. ونظرًا لحقيقة إرسال قدر كبير جدا من الأموال إلى هناك، فإن هذا كله يعد بالطبع هدفا لتشكيل رقابة الصارمة للغاية على جميع الإدارات المسؤولة عن ذلك".