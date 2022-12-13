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https://sputnikarabic.ae/20221213/بيسكوف-كل-ما-يتعلق-بإعادة-إعمار-المناطق-الروسية-الجديدة-هو-أولوية-مطلقة-1071159470.html
بيسكوف: كل ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة
بيسكوف: كل ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن كل ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق الروسية الجديدة وتحسين الأوضاع المعيشية فيها يمثل... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:10+0000
2022-12-13T12:10+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع كل ما يحدث فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتأسيس حياة سلمية في المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة. ونظرا لحقيقة إلى أن يتم إرسال الكثير من الأموال إلى هنا، وبالطبع هذا كله يخضع لرقابة صارمة للغاية من جميع الإدارات المسؤولة عن ذلك ".وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.وأشار بيسكوف إلى أن العمل يتم في كثير من الأحيان بالقرب من مناطق العمليات العسكرية. ووفقا له، فإننا نتحدث أيضا عن التدهور الكبير ونقص التمويل لهذا الهيكل في السنوات الأخيرة، حيث كانت السنوات الثماني الماضية صعبة على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما أن هناك دمارا من "القصف الهمجي الذي ألحقته القوات المسلحة الأوكرانية بالبنية التحتية الاجتماعية".وأوضح بيسكوف أن "كل هذا سيحتاج إلى عمليات إصلاح وتطوير وغيرها. وهذا يتطلب المال والموارد البشرية. وكلاهما متوفر بكميات كافية".وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221006/دونيتسك-تدرس-إمكانية-مشاركة-مختصين-من-كوريا-الشمالية-في-إعادة-إعمار-الجمهورية-1068682872.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف
روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف

بيسكوف: كل ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة

12:10 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن كل ما يتعلق بإعادة إعمار المناطق الروسية الجديدة وتحسين الأوضاع المعيشية فيها يمثل أولوية مطلقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع كل ما يحدث فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتأسيس حياة سلمية في المناطق الروسية الجديدة هو أولوية مطلقة. ونظرا لحقيقة إلى أن يتم إرسال الكثير من الأموال إلى هنا، وبالطبع هذا كله يخضع لرقابة صارمة للغاية من جميع الإدارات المسؤولة عن ذلك ".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وأشار بيسكوف إلى أن العمل يتم في كثير من الأحيان بالقرب من مناطق العمليات العسكرية. ووفقا له، فإننا نتحدث أيضا عن التدهور الكبير ونقص التمويل لهذا الهيكل في السنوات الأخيرة، حيث كانت السنوات الثماني الماضية صعبة على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما أن هناك دمارا من "القصف الهمجي الذي ألحقته القوات المسلحة الأوكرانية بالبنية التحتية الاجتماعية".
وأوضح بيسكوف أن "كل هذا سيحتاج إلى عمليات إصلاح وتطوير وغيرها. وهذا يتطلب المال والموارد البشرية. وكلاهما متوفر بكميات كافية".
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وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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