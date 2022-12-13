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https://sputnikarabic.ae/20221213/تحب-الحميرعريس-يهدي-عروسته-حمار-في-يوم-زفافهمافيديو-1071161303.html
"تحب الحمير"..عريس يهدي عروسه حمارا في يوم زفافهما..فيديو
"تحب الحمير"..عريس يهدي عروسه حمارا في يوم زفافهما..فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعريس وهو يهدي عروسه حمارا في ليلة زفافهما. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام فإن العريس الباكستاني أزلان شاه، أحضر حمارا في حفل الزفاف وقدمه هدية لعروسه.وقال العريس أن سبب الهدية بسيط، قائلا: "إنها تحب الحمير، وأنا أيضاً"، مشيراً إلى أن "الحمير في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة للغاية".وحظي المقطع المصور بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين ما قام به العريس بالأمر اللطيف.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

"تحب الحمير"..عريس يهدي عروسه حمارا في يوم زفافهما..فيديو

12:32 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 13.12.2022)
© Fotolia / Željko Radojkoحمار
حمار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Fotolia / Željko Radojko
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعريس وهو يهدي عروسه حمارا في ليلة زفافهما.
وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام فإن العريس الباكستاني أزلان شاه، أحضر حمارا في حفل الزفاف وقدمه هدية لعروسه.
وقال العريس أن سبب الهدية بسيط، قائلا: "إنها تحب الحمير، وأنا أيضاً"، مشيراً إلى أن "الحمير في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة للغاية".
وحظي المقطع المصور بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين ما قام به العريس بالأمر اللطيف.
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