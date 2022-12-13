https://sputnikarabic.ae/20221213/تحب-الحميرعريس-يهدي-عروسته-حمار-في-يوم-زفافهمافيديو-1071161303.html
"تحب الحمير"..عريس يهدي عروسه حمارا في يوم زفافهما..فيديو
"تحب الحمير"..عريس يهدي عروسه حمارا في يوم زفافهما..فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعريس وهو يهدي عروسه حمارا في ليلة زفافهما. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:32+0000
2022-12-13T12:32+0000
2022-12-13T13:12+0000
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وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام فإن العريس الباكستاني أزلان شاه، أحضر حمارا في حفل الزفاف وقدمه هدية لعروسه.وقال العريس أن سبب الهدية بسيط، قائلا: "إنها تحب الحمير، وأنا أيضاً"، مشيراً إلى أن "الحمير في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة للغاية".وحظي المقطع المصور بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين ما قام به العريس بالأمر اللطيف.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"تحب الحمير"..عريس يهدي عروسه حمارا في يوم زفافهما..فيديو
12:32 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 13:12 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعريس وهو يهدي عروسه حمارا في ليلة زفافهما.
وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام
فإن العريس الباكستاني أزلان شاه، أحضر حمارا في حفل الزفاف وقدمه هدية لعروسه.
وقال العريس أن سبب الهدية بسيط، قائلا: "إنها تحب الحمير، وأنا أيضاً"، مشيراً إلى أن "الحمير في الواقع حيوانات مجتهدة ومحبة للغاية".
وحظي المقطع المصور بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واصفين ما قام به العريس بالأمر اللطيف.