https://sputnikarabic.ae/20221213/تقرير-الريال-الإيراني-انخفض-18-منذ-بدء-الاحتجاجات-في-سبتمبر--1071177595.html
تقرير: الريال الإيراني انخفض 18% منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر
تقرير: الريال الإيراني انخفض 18% منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر
تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء (غير الخاضعة لتنظيم السلطات) حيث سارع المستثمرون لشراء الدولار بعد المزيد من العقوبات المفروضة... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T21:34+0000
2022-12-13T21:34+0000
2022-12-13T21:34+0000
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وانخفضت العملة إلى نحو 384 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى سجله الريال على الإطلاق، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن متداولين في طهران وموقع إلكتروني محلي يراقب أسعار العملات الأجنبية.أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب مزاعم بتسليمها طائرات عسكرية دون طيار إلى روسيا، وردا على ما وصفه بـ"قمع عنيف" للاحتجاجات المستمرة منذ شهور. نفت موسكو وطهران الادعاءات المتعلقة بالطائرات.فقد الريال 18% من قيمته منذ منتصف سبتمبر/ أيلول، عندما اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز بعد اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. تزامنت الاحتجاجات مع أعمال شغب وعمليات إرهابية اتهمت طهران أطرافا دولية وإقليمية بالوقوف خلفها.انخفض الريال منذ عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران وصادراتها النفطية. كما أدت جهود الحكومة للسيطرة على أسواق العملات في ذلك الوقت إلى نتائج عكسية، تزامنت مع التضخم المرتفع الذي أدى إلى تآكل الدخل.بلغت قيمة العملة الإيرانية 32 ألف ريال للدولار وقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أسقط العقوبات الدولية مقابل فرض قيود مشددة على برنامج إيران النووي. تعثرت في الأشهر الأخيرة جهود إعادة إحياء الاتفاق بين طهران والقوى الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221213/تركيا-تطبع-عملات-نقدية-بمعدل-قياسي-وسط-تضخم-جامح-1071177253.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, العالم, اقتصاد
أخبار إيران, إيران, العالم, اقتصاد
تقرير: الريال الإيراني انخفض 18% منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر
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تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء (غير الخاضعة لتنظيم السلطات) حيث سارع المستثمرون لشراء الدولار بعد المزيد من العقوبات المفروضة على البلاد.
وانخفضت العملة إلى نحو 384 ألف ريال مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى سجله الريال على الإطلاق، وفقا لما نقلته وكالة
"بلومبيرغ" عن متداولين في طهران وموقع إلكتروني محلي يراقب أسعار العملات الأجنبية.
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب مزاعم بتسليمها طائرات عسكرية دون طيار إلى روسيا، وردا على ما وصفه بـ"قمع عنيف" للاحتجاجات المستمرة منذ شهور. نفت موسكو وطهران الادعاءات المتعلقة بالطائرات.
فقد الريال 18% من قيمته منذ منتصف سبتمبر/ أيلول، عندما اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز بعد اعتقالها بزعم انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. تزامنت الاحتجاجات مع أعمال شغب
وعمليات إرهابية اتهمت طهران أطرافا دولية وإقليمية بالوقوف خلفها.
انخفض الريال منذ عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران وصادراتها النفطية. كما أدت جهود الحكومة للسيطرة على أسواق العملات في ذلك الوقت إلى نتائج عكسية، تزامنت مع التضخم المرتفع الذي أدى إلى تآكل الدخل.
بلغت قيمة العملة الإيرانية
32 ألف ريال للدولار وقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أسقط العقوبات الدولية مقابل فرض قيود مشددة على برنامج إيران النووي. تعثرت في الأشهر الأخيرة جهود إعادة إحياء الاتفاق بين طهران والقوى الدولية.