عربي
https://sputnikarabic.ae/20221213/تقرير-النسبة-الأكبر-من-مبيعات-آيفون-داخل-أمريكا-لا-تأتي-من-موقع-آبل-1071165698.html
تقرير: النسبة الأكبر من مبيعات "آيفون" داخل أمريكا لا تأتي من موقع "آبل"
تقرير: النسبة الأكبر من مبيعات "آيفون" داخل أمريكا لا تأتي من موقع "آبل"
كشف تقرير حديث أنه تم بيع حوالي 24 في المائة فقط من هواتف "آيفون"، والتي تم شراؤها مؤخرا داخل أمريكا، من موقع "آبل" بشكل مباشر. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T14:38+0000
2022-12-13T14:39+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/08/1067472577_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_7b34615636d2975e34ae1abab6c8907c.jpg
بينما شكلت 67 في المائة من مبيعات "آيفون" في أمريكا، من خلال شركات الاتصالات اللاسلكية، بحسب تقرير صادر عن موقع "CIRP"، وهي شركة أبحاث ذكاء المستهلك، وفقا لموقع "9to5mac".وتوفر شركات الاتصالات داخل أمريكا، مثل "إيه تي أند تي" و"فيرايزيون" و"تي-موبايل"، عروضا ترويجية جذابة لشراء "آيفون" بواسطتها.وفي الولايات المتحدة، تتمتع شركات الاتصالات بمزايا مختلفة فيما يتعلق بمبيعات الهاتف، وعلى سبيل المثال، فإن المتاجر اللاسلكية شائعة جدا هناك.ومن المحتمل أن العديد من المستخدمين معتادون على شراء الهواتف الذكية من شركات الاتصالات الخاصة بهم، لذلك يبدأ معظم الناس في الشراء منها مباشرة، وليس من خلال موقع "آبل" على الإنترنت.
https://sputnikarabic.ae/20221129/منصة-تواصل-اجتماعي-تسمح-بالنشر-مرة-واحدة-يوميا-تفوز-بأفضل-تطبيق-على-آيفون-في-2022-1070659682.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/08/1067472577_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_208510f8bfeb9cb76d63fb9a617a2ecd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, مجتمع, منوعات
شركة آبل, مجتمع, منوعات

تقرير: النسبة الأكبر من مبيعات "آيفون" داخل أمريكا لا تأتي من موقع "آبل"

14:38 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 13.12.2022)
© AFP 2022 / Justin Sullivanإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Justin Sullivan
تابعنا عبرTelegram
كشف تقرير حديث أنه تم بيع حوالي 24 في المائة فقط من هواتف "آيفون"، والتي تم شراؤها مؤخرا داخل أمريكا، من موقع "آبل" بشكل مباشر.
بينما شكلت 67 في المائة من مبيعات "آيفون" في أمريكا، من خلال شركات الاتصالات اللاسلكية، بحسب تقرير صادر عن موقع "CIRP"، وهي شركة أبحاث ذكاء المستهلك، وفقا لموقع "9to5mac".
وتوفر شركات الاتصالات داخل أمريكا، مثل "إيه تي أند تي" و"فيرايزيون" و"تي-موبايل"، عروضا ترويجية جذابة لشراء "آيفون" بواسطتها.
متجر تطبيقات آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
منصة تواصل اجتماعي تسمح بالنشر "مرة واحدة يوميا" تفوز بأفضل تطبيق على "آيفون" في 2022
29 نوفمبر, 12:10 GMT
وفي الولايات المتحدة، تتمتع شركات الاتصالات بمزايا مختلفة فيما يتعلق بمبيعات الهاتف، وعلى سبيل المثال، فإن المتاجر اللاسلكية شائعة جدا هناك.
ومن المحتمل أن العديد من المستخدمين معتادون على شراء الهواتف الذكية من شركات الاتصالات الخاصة بهم، لذلك يبدأ معظم الناس في الشراء منها مباشرة، وليس من خلال موقع "آبل" على الإنترنت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала