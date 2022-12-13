https://sputnikarabic.ae/20221213/تقرير-النسبة-الأكبر-من-مبيعات-آيفون-داخل-أمريكا-لا-تأتي-من-موقع-آبل-1071165698.html
تقرير: النسبة الأكبر من مبيعات "آيفون" داخل أمريكا لا تأتي من موقع "آبل"
تقرير: النسبة الأكبر من مبيعات "آيفون" داخل أمريكا لا تأتي من موقع "آبل"
كشف تقرير حديث أنه تم بيع حوالي 24 في المائة فقط من هواتف "آيفون"، والتي تم شراؤها مؤخرا داخل أمريكا، من موقع "آبل" بشكل مباشر. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T14:38+0000
2022-12-13T14:38+0000
2022-12-13T14:39+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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بينما شكلت 67 في المائة من مبيعات "آيفون" في أمريكا، من خلال شركات الاتصالات اللاسلكية، بحسب تقرير صادر عن موقع "CIRP"، وهي شركة أبحاث ذكاء المستهلك، وفقا لموقع "9to5mac".وتوفر شركات الاتصالات داخل أمريكا، مثل "إيه تي أند تي" و"فيرايزيون" و"تي-موبايل"، عروضا ترويجية جذابة لشراء "آيفون" بواسطتها.وفي الولايات المتحدة، تتمتع شركات الاتصالات بمزايا مختلفة فيما يتعلق بمبيعات الهاتف، وعلى سبيل المثال، فإن المتاجر اللاسلكية شائعة جدا هناك.ومن المحتمل أن العديد من المستخدمين معتادون على شراء الهواتف الذكية من شركات الاتصالات الخاصة بهم، لذلك يبدأ معظم الناس في الشراء منها مباشرة، وليس من خلال موقع "آبل" على الإنترنت.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع, منوعات
تقرير: النسبة الأكبر من مبيعات "آيفون" داخل أمريكا لا تأتي من موقع "آبل"
14:38 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
كشف تقرير حديث أنه تم بيع حوالي 24 في المائة فقط من هواتف "آيفون"، والتي تم شراؤها مؤخرا داخل أمريكا، من موقع "آبل" بشكل مباشر.
بينما شكلت 67 في المائة من مبيعات "آيفون" في أمريكا، من خلال شركات الاتصالات اللاسلكية، بحسب تقرير صادر عن موقع "CIRP"، وهي شركة أبحاث ذكاء المستهلك، وفقا لموقع
"9to5mac".
وتوفر شركات الاتصالات داخل أمريكا، مثل "إيه تي أند تي" و"فيرايزيون" و"تي-موبايل"، عروضا ترويجية جذابة لشراء "آيفون" بواسطتها.
وفي الولايات المتحدة، تتمتع شركات الاتصالات بمزايا مختلفة فيما يتعلق بمبيعات الهاتف، وعلى سبيل المثال، فإن المتاجر اللاسلكية شائعة جدا هناك.
ومن المحتمل أن العديد من المستخدمين معتادون على شراء الهواتف الذكية من شركات الاتصالات الخاصة بهم، لذلك يبدأ معظم الناس في الشراء منها مباشرة، وليس من خلال موقع "آبل" على الإنترنت.