جامعة (شمال القوقاز) تقيم أسبوعا علميا روسيا للطلاب المتفوقين في سوريا
© Sputnik . Shams Molhemجامعة (شمال القوقاز) تقيم أسبوعا علميا روسيا للطلاب المتفوقين في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
يشارك طلاب مدارس المتفوقين في سوريا بالأسبوع الروسي للرياضيات والفيزياء والمعلوماتية الذي تقيمه جامعة (شمال القوقاز) الفيدرالية بهدف تعزيز معارفهم ومهاراتهم العلمية.
المعلومات التي قدمها المدرسون الروس من جامعة (شمال القوقاز) بدعم من (وكالة روسيا الفيدراليه للتعاون الإنساني والدولي)، ركزت بشكل تفاعلي وبطريقة اللعب على التقنيات الافتراضية وخوارزميات البرمجة وأجهزة وبرامج الكمبيوتر الشخصية والذكاء الاصطناعي والروبوتات.
كما سيتعلم مئات الطلاب ممن يشاركون في هذا الأسبوع العلمي الذي يقام في (دمشق وحمص واللاذقية)، طرائق التصميم والنمذجة والتنقيب عن المعلومات الضرورية واختيارها، ومراقبة قواعد أمن المعلومات.
وأكدت رئيسة الوفد الروسي، أولغا فيتالما، في تصريح لـ "سبوتنيك" أن ورشة العمل التي أقيمت للطلاب الذين يدرسون اللغة الروسية في ثلاث مدن سورية، من حضور دروس في إطار برنامج العوالم الافتراضية، كنشاط يحفز الطلاب على الاهتمام بالعلم والدراسة والثقافة والبحث العلمي ويطور موهبتهم.
وأوضحت فيتالما أن البرنامج العلمي يركز على زيادة اهتمام طلاب المدارس بالعلوم الرياضية.
وسيقوم المعلمون الرائدون في جامعة (شمال القوقاز) الفيدرالية بحل المسائل المسلية والمنطقية مع تلاميذ المدارس، ويعلمونهم إظهار "الحيل" المذهلة بناءً على المعرفة الرياضية.
© Sputnik . Shams Molhemجامعة (شمال القوقاز) تقيم أسبوعا علميا روسيا للطلاب المتفوقين في سوريا
جامعة (شمال القوقاز) تقيم أسبوعا علميا روسيا للطلاب المتفوقين في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
كما سيتعلم الطلاب المشاركون طرائق قراءة الرسائل المشفرة.
ولفتت فيتالما إلى أن الطلاب المتميزين سيحصلون على منحة مجانية لهم من قبل (جامعة شمال القوقاز) للدراسة لاستكمال الاختصاص الذي تفوق به كل منهم، سواء كان في المعلوماتية أو الفيزياء أو الرياضيات.
بدوره ثمن الموجه الأول في اللغة الروسية بوزارة التربية السورية، بسام الطويل، في تصريح لـ "سبوتنيك" أهمية التعاون السوري الروسي في تنسيق دورات تدريبية للطلاب تمكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعزز معارفهم، إضافة لتبادل الخبرات والوفود الطلابية بين سورية وروسيا.
وأضاف الطويل: "مثل هذه الورشات هي فرصة للطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم العلمية وصقلها والارتقاء بقدراتهم المعرفية".
الطالب جهاد سليمان الذي يشارك في الأسبوع العلمي، قال لـ "سبوتنيك" أن "هذه الورشة تفتح المجال للطلاب السوريين بمجالات مختلفة سواء الاقتصادية أو المعرفية أو حتى السياسية، فهي تجربة علمية ممتعة تقوي شخصية الطالب وتزيد من معرفته العلمية".
أما الطالبة ريتا بركات، مشاركة، فبينت لـ "سبوتنيك" أن تبادل المعلومات بين سوريا وروسيا سيسهم في تكوين شخصية علمية للطالب والاجتهاد على نفسه منذ الصغر للتفكير بشكل غير تقليدي، وبالتالي الوصول إلى التميز وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات العالمية.
وبعد مدارس المتفوقين بدمشق، ينتقل الأسبوع الروسي للرياضيات والفيزياء والمعلوماتية محافظة حمص ومن ثم اللاذقية.
© Sputnik . Shams Molhemجامعة (شمال القوقاز) تقيم أسبوعا علميا روسيا للطلاب المتفوقين في سوريا
جامعة (شمال القوقاز) تقيم أسبوعا علميا روسيا للطلاب المتفوقين في سوريا
© Sputnik . Shams Molhem
وتمتد جذور العلاقة العملية في قطاع التعليم العالي إلى عقود طويلة، إذ درس عشرات الآلاف من الطلاب السوريين في جامعات الاتحاد السوفييتي.
وبرعت الجامعات الروسية في فتح مجالات جديدة كثيرة للتعليم والتعلّم أمام الطلاب السوريين في جميع مجالات العلوم التقنية والإنسانية، كما تحرص الجامعات الروسية على تنظيم دورات تعليم للغة الروسية بشكل مستمر في سوريا.