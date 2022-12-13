https://sputnikarabic.ae/20221213/جعجع-السعودية-لا-تريد-أن-تتدخل-في-الزواريب-اللبنانية-الصغيرة-لكنها-تخطط-على-المستوى-الاستراتيجي-1071160024.html

جعجع: السعودية لا تريد أن تتدخل في "الزواريب اللبنانية الصغيرة" لكنها تخطط على المستوى الاستراتيجي

جعجع: السعودية لا تريد أن تتدخل في "الزواريب اللبنانية الصغيرة" لكنها تخطط على المستوى الاستراتيجي

عبر سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبناني عن اعتقاده بأن السعودية تلعب دورا في لبنان وصفه بـ "الاستراتيجي". 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T12:24+0000

2022-12-13T12:24+0000

2022-12-13T12:24+0000

أخبار لبنان

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101711/59/1017115917_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_474a50c965174f932831657c81cc6519.jpg

ووفق تصريحات لجريدة عكاظ السعوية، قال جعجع "السعودية تلعب دورًا كبيرًا على المستوى الإستراتيجي"، لافتا إلى أن "البعض لا يرى الدور الذي تلعبه السعودية، إلا إذا كان على مستوى تكتيكي صغير وضيق يطال بعض أحياء بيروت، وطرابلس أو جبل لبنان أوالبقاع أو الجنوب".وشدد السياسي اللبناني على أنّ "السعودية حاليًا لا تريد أن تتدخل في الزواريب اللبنانية الصغيرة، ولكن ما تفعله هو على المستوى الإستراتيجي"، وفق تعبيره.وأكد جعجع أن هذا الموقف من المملكة "دفع بعض الدول الأوروبية إلى تغيير موقفها وتتبنى موقف السعودية".وحول مشاركة حزبه (القوات اللبنانية) في جلسة التصويت الخميس المقبل داخل مجلس النواب، وكذلك بالحوار الذي دعا إليه رئيس البرلمان نبيه بري، قال جعجع: "وفقاً لوقائع (الخميس)، إذا افتتح رئيس مجلس النواب الجلسة لإجراء دورة أولى بالتصويت وجاءت النتيجة غير حاسمة، ثم أعلن أنه سيترك الجلسة مفتوحة ليقوم بمشاورات خارجها مع رؤساء الكتل لحل الإشكال ثم ليعود ليستأنفها حتى انتخاب رئيس، نحن حينها مع إجراء هكذا مشاورات".يشار إلى أن البرلمان اللبناني فشل في تسع جلسات متتالية في الوصول إلى اتفاق على تسمية رئيس للجمهورية خلفا للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته مؤخرا.طالع أيضا: جعجع بعد لقائه السفير السعودي لدى بيروت: الرياض جاهزة لدعم لبنان بشرط

https://sputnikarabic.ae/20221210/في-لقائه-نجيب-ميقاتي-محمد-بن-سلمان-يؤكد-حرص-السعودية-على-أمن-لبنان-واستقراره-1071070027.html

https://sputnikarabic.ae/20221208/البرلمان-اللبناني-يفشل-للمرة-التاسعة-بانتخاب-رئيس-للبلاد-1070976187.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي