https://sputnikarabic.ae/20221213/دراسة-لاعبو-كرة-القدم-أكثر-عرضة-للإصابة-بتدهور-في-أدمغتهم-بعد-65-1071155372.html

دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بتدهور في أدمغتهم بعد 65

دراسة: لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بتدهور في أدمغتهم بعد 65

ترجح دراسة علمية جديدة أن يصاب لاعبو كرة القدم المحترفين بتدهور أسوأ في صحتهم الدماغية، بعد بلوغهم 65 عاما، مقارنة بعامة السكان. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-13T10:06+0000

علوم

مجتمع

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ووجدت الدراسة التي قارنت 75 لاعب كرة قدم محترف سابقا، بما في ذلك لاعبي نادي "نورويتش" السابقين، إيوان روبرتس وجيريمي جوس، ومهاجم نادي "كريستال بالاس"، مارك برايت، بغير لاعبي كرة القدم، أن صحة عقل لاعبي كرة القدم كانت عادة أفضل في الأربعينيات من العمر.وعن سبب تلك الظاهرة، يقول الباحث الرئيسي للدراسة، الدكتور مايكل جراي، من كلية العلوم الصحية بجامعة أيست أنجليا في بريطانيا، وهو أيضا خبير الارتجاج الرياضي: "نحن نعلم أن الضربة الرأسية للكرة قد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالخرف بين لاعبي كرة القدم المحترفين، ولكن حتى الآن، لم يُعرف الكثير عن الوقت الذي يبدأ فيه اللاعبون في إظهار علامات تدل على صحة أدمغتهم".وتابع مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذا النوع من البحث، والذي يتابع صحة الدماغ للمشاركين على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل استخدامه أحدث التقنيات لاختبار العلامات المبكرة للخلل الإدراكي، والتي يمكن تحديدها قبل وقت طويل من ظهور أي مشاكل في الذاكرة أو غيرها من الأعراض الملحوظة.وقال جراي موضحا أنه "في الفئة العمرية من 40 إلى 50 عاما، كان أداء لاعبي كرة القدم أفضل قليلا من المجموعة العادية، ولكن عندما يصلون إلى 65 عاما تبدأ الأمور في السوء".وأضاف جراي: "نحن نعلم أنه عندما يتلامس الرأس مع جسم آخر، مثل الكرة أو القبضة، يتأرجح الدماغ داخل الجمجمة، ويحدث ضرر، ونحن نسمي تلك الحالة "الضرر تحت الارتجاج"، والذي يسسبب ضررا للبنى الأساسية داخل الدماغ".وكانت دراسة سابقة نشرت في عام 2019، وأجراها البروفيسور، ويلي ستيوارت، وباحثون في جامعة غلاسكو، أن لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للوفاة من مرض الخرف، بالمقانة مع عامة الناس.لكن تتميز الدراسة الجديدة التي أجراها دكتور مايكل جراي، أنها تتعقّب التغيرات الطارئة في الدماغ بين الأشخاص الأحياء، بينما استندات دراسة عام 2019 إلى سجلات الوفاة في اسكتلندا.

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