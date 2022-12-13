https://sputnikarabic.ae/20221213/رئيسة-البرلمان-الأوروبي-تعلن-إقالة-نائبتها-من-منصبها-على-خلفية-تورطها-بقضايا-فساد-1071159050.html
رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن إقالة نائبتها من منصبها على خلفية تورطها بقضايا فساد
رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن إقالة نائبتها من منصبها على خلفية تورطها بقضايا فساد
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الثلاثاء، إقالة نائبتها إيفا كايلي، من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان الاوروبي على خلفية التحقيقات الجارية... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:03+0000
2022-12-13T12:03+0000
2022-12-13T12:33+0000
العالم
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وقالت ميتسولا في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "في ضوء التحقيقات الجارية، لم تعد إيفا كايلي واحدة من نواب الرئيس بقرار من البرلمان الأوروبي".وتداول مغردون بشكل واسع مقاطع فيديو وصور على واسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيها النائبة المقالة (كايلي)، التي وصفها البعض بـ"حسناء البرلمان الأوروبي"، حيث استغرب الكثيرون من التناقضات العميقة الموجودة في هذه المؤسسة البرلمانية الأوروبية.وذكرت تقارير إعلامية أوروبية عن توصل جميع المجموعات في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مشترك على عزل نائبة الرئيس، إيفا كايلي، بسبب فضيحة رشوة لاحقتها مؤخرا.
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العالم
رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن إقالة نائبتها من منصبها على خلفية تورطها بقضايا فساد
12:03 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الثلاثاء، إقالة نائبتها إيفا كايلي، من منصبها كنائبة لرئيس البرلمان الاوروبي على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تورطها في قضايا فساد.
وقالت ميتسولا في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "في ضوء التحقيقات الجارية، لم تعد إيفا كايلي واحدة من نواب الرئيس بقرار من البرلمان الأوروبي".
وأضافت ميتسولا أن "القرار دخل حيز التنفيذ على الفور"، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي سيواصل التعاون بشكل كامل مع السلطات القانونية والسلطات القضائية ذات الصلة في التحقيقات الجارية.
وتداول مغردون بشكل واسع مقاطع فيديو وصور على واسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيها النائبة المقالة (كايلي)، التي وصفها البعض بـ"حسناء البرلمان الأوروبي"، حيث استغرب الكثيرون من التناقضات العميقة الموجودة في هذه المؤسسة البرلمانية الأوروبية.
وذكرت
تقارير إعلامية أوروبية عن توصل جميع المجموعات في برلمان الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مشترك على عزل نائبة الرئيس، إيفا كايلي، بسبب فضيحة رشوة لاحقتها مؤخرا.