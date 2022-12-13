https://sputnikarabic.ae/20221213/رئيسي-بعض-المواقف-المثارة-في-زيارة-رئيس-الصين-للمنطقة-تسببت-في-استياء-رسمي-وشعبي-في-إيران-1071159861.html

رئيسي: بعض المواقف المثارة في زيارة رئيس الصين للمنطقة تسببت في استياء رسمي وشعبي في إيران

رئيسي: بعض المواقف المثارة في زيارة رئيس الصين للمنطقة تسببت في استياء رسمي وشعبي في إيران

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن المواقف الأخيرة التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا إلى السعودية ولقائه بعدد من قادة... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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طهران- سبوتنيك. وقال رئيسي بحسب بيان للرئاسة الإيرانية، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصين هو تشوا هوا: "بعض المواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة تسببت في استياء وتذمر الشعب والحكومة في إيران".وتابع: "زيارة الوفد الصيني إلى إيران مهمة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ونؤكد على تنفيذ الاتفاقيات المهمة التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة لرئيسي البلدين".من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء الصيني على عزم بلاده "تطوير العلاقات مع إيران القوية كاستراتيجية دائمة لبكين"، مؤكدا احترام بلاده لسيادة وسلامة إيران الإقليمية.والسبت الماضي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استدعاء السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.وقال كنعاني في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".وأضاف كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.

https://sputnikarabic.ae/20221212/الصين-علاقاتنا-مع-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-وإيران-ليست-ضد-أي-طرف-ثالث-1071138707.html

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