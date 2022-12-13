رئيس الوزراء الأوكراني: وكالة الطاقة الذرية سترسل بعثات دائمة إلى جميع المحطات النووية لدينا قريبًا
© AFP 2022 / Alexander Kleinالمدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
© AFP 2022 / Alexander Klein
أكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل بعثات دائمة إلى جميع محطات الطاقة النووية في البلاد قريبًا.
وحسب ما كتبه دينيس اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدت بإرسال بعثات فنية دائمة إلى محطة زابوروجييه للطاقة النووية ومحطات الطاقة الأوكرانية في المستقبل القريب.
IAEA will send permanent technical missions to all nuclear power plants in Ukraine. We agreed on this at the meeting with @rafaelmgrossi. We also discussed the demilitarisation of Zaporizhzhia NPP. It is necessary to stop russia's illegal actions at the Ukrainian power plant. pic.twitter.com/qLKd5qM5vq— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 13, 2022
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أكد أنه عقد اجتماعا مع شميهال، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ووافق على نشر بعثات السلامة والأمن التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.
وقال شميهال: "سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثات فنية دائمة إلى جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، اتفقنا على ذلك في الاجتماع مع غروسي، كما ناقشنا نزع سلاح زابوروجييه".
МАГАТЕ направить постійні технічні місії на всі атомні станції в Україні. Домовились про це під час зустрічі з @rafaelmgrossi. Обговорили також демілітаризацію Запорізької АЕС. Необхідно припинити незаконні дії росії щодо української станції. pic.twitter.com/nKF2W4mdpF— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 13, 2022
وأوضح أن خبراء الوكالة المستقلين سيعملون في محطات الطاقة النووية في زابوروجييه وريفني وخميلنيتسكي وجنوب أوكرانيا وتشرنوبيل، مما سيزيد بشكل كبير من سلامتهم التقنية والتكنولوجية.
يشار إلى أنه وخلال العملية العسكرية في أوكرانيا التي شنتها روسيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، خضعت محطة زابوروجييه النووية والمنطقة المحيطة بها لسيطرة القوات الروسية، ومنذ ذلك الحين تعرضت للقصف عدة مرات من قبل القوات الأوكرانية.