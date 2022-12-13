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https://sputnikarabic.ae/20221213/رئيس-الوزراء-الأوكراني-وكالة-الطاقة-الذرية-سترسل-بعثات-دائمة-إلى-جميع-المحطات-النووية-لدينا-قريبًا-1071158815.html
رئيس الوزراء الأوكراني: وكالة الطاقة الذرية سترسل بعثات دائمة إلى جميع المحطات النووية لدينا قريبًا
رئيس الوزراء الأوكراني: وكالة الطاقة الذرية سترسل بعثات دائمة إلى جميع المحطات النووية لدينا قريبًا
أكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل بعثات دائمة إلى جميع محطات الطاقة النووية في البلاد قريبًا. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:11+0000
2022-12-13T12:11+0000
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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وحسب ما كتبه دينيس اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدت بإرسال بعثات فنية دائمة إلى محطة زابوروجييه للطاقة النووية ومحطات الطاقة الأوكرانية في المستقبل القريب.وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أكد أنه عقد اجتماعا مع شميهال، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ووافق على نشر بعثات السلامة والأمن التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.وقال شميهال: "سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثات فنية دائمة إلى جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، اتفقنا على ذلك في الاجتماع مع غروسي، كما ناقشنا نزع سلاح زابوروجييه".وأوضح أن خبراء الوكالة المستقلين سيعملون في محطات الطاقة النووية في زابوروجييه وريفني وخميلنيتسكي وجنوب أوكرانيا وتشرنوبيل، مما سيزيد بشكل كبير من سلامتهم التقنية والتكنولوجية.يشار إلى أنه وخلال العملية العسكرية في أوكرانيا التي شنتها روسيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، خضعت محطة زابوروجييه النووية والمنطقة المحيطة بها لسيطرة القوات الروسية، ومنذ ذلك الحين تعرضت للقصف عدة مرات من قبل القوات الأوكرانية.طالع أيضا: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار أوكرانيا, العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رئيس الوزراء الأوكراني: وكالة الطاقة الذرية سترسل بعثات دائمة إلى جميع المحطات النووية لدينا قريبًا

12:11 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / Alexander Kleinالمدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / Alexander Klein
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أكد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل بعثات دائمة إلى جميع محطات الطاقة النووية في البلاد قريبًا.
وحسب ما كتبه دينيس اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدت بإرسال بعثات فنية دائمة إلى محطة زابوروجييه للطاقة النووية ومحطات الطاقة الأوكرانية في المستقبل القريب.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أكد أنه عقد اجتماعا مع شميهال، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ووافق على نشر بعثات السلامة والأمن التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا.
وقال شميهال: "سترسل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعثات فنية دائمة إلى جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، اتفقنا على ذلك في الاجتماع مع غروسي، كما ناقشنا نزع سلاح زابوروجييه".
وأوضح أن خبراء الوكالة المستقلين سيعملون في محطات الطاقة النووية في زابوروجييه وريفني وخميلنيتسكي وجنوب أوكرانيا وتشرنوبيل، مما سيزيد بشكل كبير من سلامتهم التقنية والتكنولوجية.
يشار إلى أنه وخلال العملية العسكرية في أوكرانيا التي شنتها روسيا في الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، خضعت محطة زابوروجييه النووية والمنطقة المحيطة بها لسيطرة القوات الروسية، ومنذ ذلك الحين تعرضت للقصف عدة مرات من قبل القوات الأوكرانية.
طالع أيضا: رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل الحوار مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا
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