https://sputnikarabic.ae/20221213/رئيس-جمهورية-التشيك-سننقل-سفارتنا-إلى-القدس-في-الأشهر-المقبلة-1071163714.html
رئيس جمهورية التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس في الأشهر المقبلة
رئيس جمهورية التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس في الأشهر المقبلة
يعتزم رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان استكمال النقل الكامل لسفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في الأشهر المقبلة. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T13:48+0000
2022-12-13T13:48+0000
2022-12-13T13:48+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102275/33/1022753348_0:166:2979:1842_1920x0_80_0_0_4c31ade7ccee02818558c76a45cff446.jpg
جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها زيمان المعروف بدعمه الكبير لإسرائيل لإحدى الإذاعات المحلية، على ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.افتتحت جمهورية التشيك فرعا للسفارة في القدس قبل حوالي عام ونصف، لكن المكتب الرئيسي لا يزال في تل أبيب. علاوة على ذلك، تدير براغ مكتبا ثقافيا رسميا في حي "حوتسوت هيوتسر" بالقدس تحت مسمى "البيت التشيكي للثقافة والتجارة".وقال زيمان (78 عاما) الذي كان القوة الدافعة وراء هذه التحركات، إنه يريد أن يرى الانتهاء من نقل السفارة إلى القدس قبل أن ينهي ولايته في مارس/ آذار 2023.وبحسب حديثه، فإنه يعتزم إجراء زيارة رسمية لإسرائيل في الأشهر المقبلة مع رئيس وزراء جمهورية التشيك، بيتر فيالا، سيعلن خلالها الاثنان عن انتقال كامل للسفارة إلى القدس.وكان فيالا (58 عاما) نفسه هو من افتتح فرع السفارة التشيكية في القدس في مارس 2021، وسبق أن صرح بأن "إسرائيل حليف مهم لنا، وأنا شخصياً أعتقد أن سفارتنا يجب أن تنتقل من تل أبيب إلى القدس. تعتبر إسرائيل القدس عاصمة لها، وعلينا أن نحترم ذلك ونعرب عن احترامنا لهذه الخطوة أيضا".بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، أرادت عدة دول أوروبية أن تحذو حذوها - لكن المعارضة القوية من الاتحاد الأوروبي حالت دون ذلك. منذ ذلك الحين، أعلنت عدة دول أوروبية فتح ممثليات لها على مستويات مختلفة بالقدس، بينها المجر التي أصبحت في مارس 2019، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح بعثة تجارية في القدس.ولم تفتح أي دولة أوروبية سفارة كاملة في القدس حتى الآن. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه بمجرد قيام جمهورية التشيك أو دولة أخرى بذلك، سيتبعها آخرون، وفق الصحيفة العبرية.يشار إلى أن رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس كان معارضا لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مرجعا ذلك إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي الذي تعتمد جمهورية التشيك على دعمه، تعارض بشدة فتح بعثات دبلوماسية في المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20221018/حماس-ترحب-بقرار-أستراليا-العدول-عن-الاعتراف-بالقدس-عاصمة-لإسرائيل-1069189677.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102275/33/1022753348_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_c0f22a71074d3a6571412ab6a71ebd7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
رئيس جمهورية التشيك: سننقل سفارتنا إلى القدس في الأشهر المقبلة
تابعنا عبر
يعتزم رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان استكمال النقل الكامل لسفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس في الأشهر المقبلة.
جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها زيمان المعروف بدعمه الكبير لإسرائيل لإحدى الإذاعات المحلية، على ما نقلت صحيفة
"يسرائيل هيوم" العبرية.
افتتحت جمهورية التشيك فرعا للسفارة في القدس قبل حوالي عام ونصف، لكن المكتب الرئيسي لا يزال في تل أبيب. علاوة على ذلك، تدير براغ مكتبا ثقافيا رسميا في حي "حوتسوت هيوتسر" بالقدس تحت مسمى "البيت التشيكي للثقافة والتجارة".
وقال زيمان (78 عاما) الذي كان القوة الدافعة وراء هذه التحركات، إنه يريد أن يرى الانتهاء من نقل السفارة إلى القدس قبل أن ينهي ولايته في مارس/ آذار 2023.
وبحسب حديثه، فإنه يعتزم إجراء زيارة رسمية لإسرائيل في الأشهر المقبلة مع رئيس وزراء جمهورية التشيك
، بيتر فيالا، سيعلن خلالها الاثنان عن انتقال كامل للسفارة إلى القدس.
وكان فيالا
(58 عاما) نفسه هو من افتتح فرع السفارة التشيكية في القدس في مارس 2021، وسبق أن صرح بأن "إسرائيل حليف مهم لنا، وأنا شخصياً أعتقد أن سفارتنا يجب أن تنتقل من تل أبيب إلى القدس. تعتبر إسرائيل القدس عاصمة لها، وعلينا أن نحترم ذلك ونعرب عن احترامنا لهذه الخطوة أيضا".
بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس
عاصمة لإسرائيل في عام 2017، أرادت عدة دول أوروبية أن تحذو حذوها - لكن المعارضة القوية من الاتحاد الأوروبي حالت دون ذلك. منذ ذلك الحين، أعلنت عدة دول أوروبية فتح ممثليات لها على مستويات مختلفة بالقدس، بينها المجر التي أصبحت في مارس 2019، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح بعثة تجارية في القدس.
ولم تفتح أي دولة أوروبية سفارة كاملة في القدس حتى الآن. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه بمجرد قيام جمهورية التشيك أو دولة أخرى بذلك، سيتبعها آخرون، وفق الصحيفة العبرية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيس كان معارضا لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، مرجعا ذلك إلى أن سياسة الاتحاد الأوروبي الذي تعتمد جمهورية التشيك على دعمه، تعارض بشدة فتح بعثات دبلوماسية في المدينة.