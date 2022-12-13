https://sputnikarabic.ae/20221213/زيلينسكي-يطلب-حزمة-مساعدات-بقيمة-1276-مليار-دولار-لإعادة-بناء-أوكرانيا-1071178098.html
زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات بقيمة 12.76 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا
زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات بقيمة 12.76 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا
طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء من المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بمرونة المدنيين في أوكرانيا تقديم 12 مليار يورو (12.76 مليار... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T23:06+0000
2022-12-13T23:06+0000
2022-12-13T23:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في خطاب فيديو أمام المؤتمر، نُشِرَ على حسابه بموقع تليغرام: "أدعوكم جميعا للانضمام. انضموا الآن - بما في ذلك في إطار رعاية فرنسا لمنطقة تشيرنيهيف، في المجموع، أثرت الأعمال العدائية بشكل مباشر على أراضي إحدى عشرة منطقة".وأضاف: "إن نطاق خطتنا للتعافي السريع، والتي تغطي مناطق أخرى أيضا، هو أكثر من 12 مليار يورو".ولفت زيلينسكي في كلمته أمام المؤتمر، أيضا إلى إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى حوالي 800 مليون يورو من أجل الاستعادة الجزئية لبنيتها التحتية للطاقة المتضررة بشدة أو المدمرة.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن إجمالي المساعدات المالية لأوكرانيا التي تم التعهد بها خلال المؤتمر بلغ ما يقرب من مليار يورو.وعقد المؤتمر في باريس يوم الثلاثاء، ووفقا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان الهدف من القمة هو الاتفاق على الدعم المالي لمساعدة كييف على البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء. ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر القادم العام المقبل في لندن.
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أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يطلب حزمة مساعدات بقيمة 12.76 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا
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طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء من المشاركين في المؤتمر الدولي المعني بمرونة المدنيين في أوكرانيا تقديم 12 مليار يورو (12.76 مليار دولار) كمساعدات لإعادة إعمار أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي في خطاب فيديو أمام المؤتمر، نُشِرَ على حسابه بموقع تليغرام: "أدعوكم جميعا للانضمام. انضموا الآن - بما في ذلك في إطار رعاية فرنسا لمنطقة تشيرنيهيف، في المجموع، أثرت الأعمال العدائية بشكل مباشر على أراضي إحدى عشرة منطقة".
وأضاف: "إن نطاق خطتنا للتعافي السريع، والتي تغطي مناطق أخرى أيضا، هو أكثر من 12 مليار يورو".
ولفت زيلينسكي في كلمته أمام المؤتمر، أيضا إلى إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى حوالي 800 مليون يورو من أجل الاستعادة الجزئية لبنيتها التحتية للطاقة المتضررة بشدة أو المدمرة.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن إجمالي المساعدات المالية لأوكرانيا التي تم التعهد بها خلال المؤتمر بلغ ما يقرب من مليار يورو.
وعقد المؤتمر في باريس
يوم الثلاثاء، ووفقا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان الهدف من القمة هو الاتفاق على الدعم المالي لمساعدة كييف على البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء. ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر القادم العام المقبل في لندن.