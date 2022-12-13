https://sputnikarabic.ae/20221213/سفيرة-أمريكا-لدى-الناتو-لا-نرى-مؤشرات-على-استعداد-روسيا-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1071170220.html
سفيرة أمريكا لدى "الناتو": لا نرى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية
سفيرة أمريكا لدى "الناتو": لا نرى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية
قالت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، إن "الناتو" لا يرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحتها... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:06+0000
2022-12-13T16:06+0000
2022-12-13T16:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت سميث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "في هذه المرحلة، لا نرى مؤشرا على أن روسيا تتخذ خطوات تشير إلى أنها تستعد بالفعل لاستخدام ترسانتها النووية".وأضافت: "يراقب التحالف عن كثب هذا الحديث الفضفاض عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا". ووعدت المبعوثة الأمريكية بمواصلة "تحذير روسيا من خيار استخدام الأسلحة النووية".يوم الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا.في وقت لاحق من نفس اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن تصريحات بوتين "غير مسؤولة" و"خطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221208/المستشار-الألماني-يقول-إن-تهديد-روسيا-النووي-انخفض-بفضل-الضغط-الدولي-1070965431.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
سفيرة أمريكا لدى "الناتو": لا نرى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية
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قالت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، إن "الناتو" لا يرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحتها النووية.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكرت سميث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "في هذه المرحلة، لا نرى مؤشرا على أن روسيا تتخذ خطوات تشير إلى أنها تستعد بالفعل لاستخدام ترسانتها النووية".
وأضافت: "يراقب التحالف
عن كثب هذا الحديث الفضفاض عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا". ووعدت المبعوثة الأمريكية بمواصلة "تحذير روسيا من خيار استخدام الأسلحة النووية".
يوم الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا
.
في وقت لاحق من نفس اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن تصريحات بوتين "غير مسؤولة" و"خطيرة".