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سفيرة أمريكا لدى "الناتو": لا نرى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية
سفيرة أمريكا لدى "الناتو": لا نرى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية
قالت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، إن "الناتو" لا يرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحتها... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:06+0000
2022-12-13T16:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت سميث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "في هذه المرحلة، لا نرى مؤشرا على أن روسيا تتخذ خطوات تشير إلى أنها تستعد بالفعل لاستخدام ترسانتها النووية".وأضافت: "يراقب التحالف عن كثب هذا الحديث الفضفاض عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا". ووعدت المبعوثة الأمريكية بمواصلة "تحذير روسيا من خيار استخدام الأسلحة النووية".يوم الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا.في وقت لاحق من نفس اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن تصريحات بوتين "غير مسؤولة" و"خطيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221208/المستشار-الألماني-يقول-إن-تهديد-روسيا-النووي-انخفض-بفضل-الضغط-الدولي-1070965431.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

سفيرة أمريكا لدى "الناتو": لا نرى مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية

16:06 GMT 13.12.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
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قالت السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي جوليان سميث، اليوم الثلاثاء، إن "الناتو" لا يرى في الوقت الحالي أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحتها النووية.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت سميث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "في هذه المرحلة، لا نرى مؤشرا على أن روسيا تتخذ خطوات تشير إلى أنها تستعد بالفعل لاستخدام ترسانتها النووية".
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وأضافت: "يراقب التحالف عن كثب هذا الحديث الفضفاض عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في أوكرانيا". ووعدت المبعوثة الأمريكية بمواصلة "تحذير روسيا من خيار استخدام الأسلحة النووية".
يوم الأربعاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا.
في وقت لاحق من نفس اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن تصريحات بوتين "غير مسؤولة" و"خطيرة".
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